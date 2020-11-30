2021富邦財經趨勢論壇30日登場，富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，展望明年，新冠肺炎疫情發展、美經貿政策與府會關係、全球貿易與科技衝突及主要央行貨幣政策為四項重大變數，並提出三預測情境，整體而言，「股優於債」趨勢不變。

羅瑋指出，明年新冠肺炎疫情發展影響金融市場及全球經濟，加上美國經貿政策與府會關係、全球貿易與科技衝突、全球央行貨幣政策是未來市場四大變數。其中，預期到2023年之前，主要央行都將維持低利率政策不變，因此央行貨幣政策將不具有主導地位，而視實體經濟表現與金融市場動向進行必要性調整。

針對2021年經濟走勢，羅瑋分析可能出現三大情境，第一種情境是全球經濟溫和復甦，由於疫情反覆難控，對全球威脅直到2021年下半年才逐漸緩和，在各國財政刺激與寬鬆貨幣政策下，各國經濟出現溫和復甦態勢，出現機率50％最高。

第二種情境是全球經濟穩健好轉，隨疫苗及藥物順利推出，使疫情自2021年第二季起獲得有效控管，加上美國推出較具規模的財政刺激方案，全球經濟加速回復正軌，美國、中國大陸GDP可望顯著成長，發展相對樂觀。

另外，第三種情境設定為新冠疫情再度升溫、全球經濟微幅擴張，加上疫苗上市與廣泛施打時程落後，防疫措施反覆放寬與收緊，影響民間消費與投資信心，且受到疫情防治與紓困支出排擠，新一輪美國財政刺激方案中有關基礎建設規模低於預期，進而影響美國及全球經濟復甦力道，且在避險需求影響下，資金將流入美元，非美貨幣滑落。

另外，在股、債、匯與原物料四大市場展望，羅瑋表示，整體架構維持「股優於債」，在經濟復甦的基調之下，科技股以外的個股有機會接棒表態。債市部分則要留意體質相對較差的企業在紓困、寬鬆貨幣續命效果消退、將導致高收債、投資等級債風險提高，以及油價若快速走升，市場可能提前反應通膨升溫預期，加大金融市場波動。

(工商 )