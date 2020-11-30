電競品牌HyperX宣布，在最新品牌形象影片「突破從好玩開始」中搶先亮相的HyperX Cloud Buds 無線藍牙耳機，已在台灣正式上市。全新Cloud Buds使用Qualcomm aptX HD技術提供Bluetooth 5.0無線傳輸，並採用14mm 驅動單體，為各種音樂和播放應用程式提供低延遲的沉浸式音效。Cloud Buds具備長達10小時的電力，為長時間仰賴數位通訊的使用者提供全新選擇。

Cloud Buds的設計維持HyperX產品一貫的舒適配戴體驗，提供三種尺寸的HyperX專利矽膠耳塞套和便於攜帶的網狀收納袋。以舒適便利為設計理念，Cloud Buds除了輕巧彈性的頸帶，還附帶線控麥克風和多功能按鈕，方便接聽電話、控制曲目播放或啟動語音助理。

HyperX表示：「全新Cloud Buds依照我們專屬的舒適配戴體驗和高品質音效所打造，無論是正在聆聽音樂、玩遊戲，到電話會議或是親友通話，Cloud Buds均能提供長時間的舒適度與沉浸式音效。隨著通勤間遊戲、音樂和通話行為的普及，支援藍牙無線傳輸的Cloud Buds可滿足居家辦公者或通勤族透過Zoom、Microsoft Teams和Google Meet等平台進行通話會議的需求。」

洞察到現今的遊戲已透過不同的樣貌融入每個人通勤、下班後等生活日常中，HyperX推出「突破從好玩開始」品牌形象影片，鼓勵玩家透過遊戲重新找到看待世界的方式，並募集個人專屬遊戲故事。2020/11/24至12/27，簡單三步驟分享你的電玩故事，就有機會獲得Yamaha機車、HyperX全套電競周邊等多項大獎。HyperX Cloud Buds今日起於蝦皮購物獨家販售中，建議售價為NTD 1,990。

(科技)