男女間每周到底愛愛幾次較恰當，據國外健康網站報導，每周1次帶來的快樂感，遠超過1周大戰4次。就有一名人妻發文抱怨，自從生完小孩性慾就大減，但老公卻是每天晚上都要討啪，坦言自己「不想被碰」，每晚都很害怕關燈那一刻，貼文一出引發網友熱議，但有人留言嚇說：「等你老公不討啪，去外面找小三就糟糕了，要再溝通」。

原PO在「靠北老公2.0」貼文表示，每晚拒絕老公後，他就轉身不理人、不說話，直到隔天下班，晚上又繼續要。她坦言「我非常討厭這種感覺，身體完全不想被碰，不知道自己身體出了什麼問題，但就是很排斥」。

網友看到貼文紛紛回應「等到你老公哪天不想要，去外面找小三你就糟糕了，先溝通吧」、「我之前也一直拒絕，後來我老公去外面找女人了...苦勸你們攤牌講開」、「產後排斥性愛，多數女性都有啦...這要溝通」、「這要溝通...也代表老公心思放在你身上啊」、「當他不想討了，妳就又擔心有小三了」。

國外健康網站《Medical Daily》曾報導，18至29歲的男女，平均每周做愛2次，30至39歲的人每周1.6次，40至49歲的人，每周1次。文中還指出，夫妻或擁有固定伴侶的人，擁有較多性生活與幸福感會呈正比，若超過一定次數，反而沒那麼快樂。事實上，1周1次性愛所帶來的快樂感，會比每周4次以上更加充實。

雖然有網友嚇原PO「不給討就要擔心老公找小三、找女人」，但「天天討拍」卻也是造成她對床戰產生排斥感。

(中時新聞網)