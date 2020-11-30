我國面臨嚴重少子化，學校普遍招生不足，僑生成「救命丸」。我國自103學年起開辦「3＋4產學攜手合作僑生專班」，109學年17所高職共招進1726個新南向7國的僑生，僑委會預估，每年招生人數會陸續提升，112學年預計招進2800人，是我國學校的重要生源。

僑委會在103學年起開辦「3＋4產學攜手合作僑生專班」，每年招收東南亞地區的華裔子弟來就讀3年制高職，畢業後再直接升讀4年制技術學院，目前已有泰國、越南、印尼、馬來西亞、菲律賓、緬甸及柬埔寨等7個東南亞國家僑生入學。

僑委會副委員長呂元榮表示，這個專班從103至109學年開辦的高職分別為2校、3校、5校、12校、12校、14校及17校，就學人數分別為281人、486人、754人、1034人、1578人、2115人及1726人，來台人數穩定成長，但109學年受新冠肺炎疫情影響，來的人略微下滑。

呂元榮說，109學年這個專班的在學人數達4956人；又108學年從高職畢業的計783人，有726人留台升學，升學率92.7％。僑委會預計每年招生人數逐年上升，到112學年可以招進2800位新生，成為我國高職及四技的重要生源。

「3＋4產學攜手合作僑生專班」的學生從高職畢業後，可以進入相對應的四技就讀，一周7天中，4天在企業工作、2天上課、1天休假。目前開設專班的高職有17校，而相對應的四技則有9所。

龍華科大目前開7個專班，共有277個學生，分別在電機、電子及觀光休閒等三個系。龍華科大校長葛自祥表示，這個專班招收僑生，因此學生中文能力比較好，學校很快可以讓他們進入專業領域的學習。

葛自祥說，龍華科大專班生，明年將產生第一屆畢業生，他們可留台或返回僑居地貢獻所學。而據他瞭解，學校專班生多數畢業後想留台工作，學更多新技術後，再視狀況看是否回僑居地。

僑委會主辦、龍華科大承辦的「2020年產學攜手合作僑生專班成果博覽會」，12月5日在台北車站一樓多功能展演區舉行，將展出各產學攜手合作僑生專班學校學習成果，有興趣民眾可前往參觀。

(中時 )