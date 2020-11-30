《華爾街日報》周日報導，消息人士透露，標普全球公司（S&P Global Inc）準備砸下440億美元收購總部位於倫敦的財經數據服務公司IHS Markit，雙方已經進入後期協商。

報導指出，這項交易將使兩家全球主要的財經數據服務商合而為一。一名知情人士向路透社證實了標普全球即將達成收購IHS Markit的協議。

根據《華爾街日報》報導，以併購價格來看，這將創下今年來最大宗的交易，兩家公司最快將於周一宣布。

標普全球與IHS Markit尚未回應路透的置評請求。

標普全球提供主權與企業債信評級，以及全球資本與大宗商品市場的數據。

總部位於美國的IHS公司在2016年收購英國Markit Ltd後，成立了IHS Markit，這家財經數據公司的業務較多元化，從銷售汽車與科技業數據，到發布《詹氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）均是主要產品。以上周五收盤價估算，IHS的市值約為368.8億美元。

(時報資訊)