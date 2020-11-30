台股上周再創歷史新高，指數一周漲幅1.1％，不過，外資買超力道趨緩，並結束連續三周的買超。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場總計賣超45.41億元，累計今年年初至11月27日止，外資累計賣超為5,626.49億元。

外資總持有股票市值為18兆7,733.24億元新台幣，占全體上市股票市值的44.51％，較11月20日的18兆6,557.15億元新台幣，增加1,176.09億元。

在個股部分，面板報價持續上揚，外資由賣轉買，友達(2409)、群創(3481)分居上周外資買超前兩大，分別買超89,507張及88,682張，欣興(3037)買超64,508張排第三。

賣超方面，晶圓雙雄賣居賣超前兩大，聯電(2303)賣超38,423張最多，台積電(2330)賣超34,802張居次；長榮航(2618)賣超32,287張排第三。

(時報資訊)