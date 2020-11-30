美系外資出具最新報告，認為車用市場復甦帶動訂單需求成長，將成為CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)明年營運成長主動能。雖因市場競爭加劇及股價已達合理估值，而維持「中立」評等，但目標價自135元顯著調升至200元。

美系外資指出，同欣電透過收購勝麗，將CIS業務應用自智慧型手機拓展至車用，第三季車用貢獻合併營收達40％，其中CIS封測估達20～25％、混合模組10～15％、陶瓷基板8～10％。看好車用市場復甦，將推動同欣電明年相關營收年增38％、占比達41％。

由於車用CIS業務毛利率高於公司平均，且超音波感測頭、低軌道衛星收發模組等新產品毛利率亦可望較高，美系外資看好將帶動同欣電整體毛利率提升。若排除併購勝麗效益，預期明年同欣電本體營收可望年增9％、毛利率估達28～29％的區間高標。

不過，美系外資指出，豪威規畫自建CIS晶圓測試（CP）及重組（CW）產能，將持續影響同欣電股價表現，且封測龍頭日月光投控擬切入車用CIS封裝業務，同欣電必須向索尼、三星等新客戶爭取相關新訂單，才能紓緩市場對競爭加劇疑慮，惟目前進度仍不明確。

整體而言，美系外資認為車用市場復甦，將成為同欣電明年營運成長主動能，預估同欣電明年營收將年增19％、毛利率提升至29.6％、稅後淨利年增達30％。因市場競爭加劇及股價已達合理估值，而維持「中立」評等，但目標價自135元顯著調升至200元。

(時報資訊)