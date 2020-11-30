僅管國際新冠疫苗研發進程佳音頻傳，但包括樂金化學，三星電子與起亞汽車等韓國大廠，此時也紛紛傳出，旗下員工因確診生產線被迫暫停消息。

拿韓國第2大車廠起亞汽車來說，位於首爾南方330公里的光州內有3個廠區，但得知有4位生產線員工確診後，其中兩個廠馬上就暫停生產。起亞發言人表示，目前讓光州一廠與二廠白天班員工待在家裡，讓晚班員工來接替這些日班員工工作。

這個旗下有K5與Sorento多種車款的韓國大車廠，今年就傳出多位員工確診，造成生產線被迫停擺，也讓出貨量因此大受影響。

起亞汽車在韓國國內就有8個廠區，兩個在光明市，3個在華城市，還有上述3個在光州。海外也有7個車廠，像是中國大陸有3個，美國，墨西哥，印度與中歐斯洛伐克各有1個。全球這15個廠區，一共可為起亞生產約384萬輛汽車。

還有在三星電子方面，在今(30)日上午得知有兩位光州廠區內，冰箱生產線員工確診後，快刀斬亂麻也立刻暫停生產工作。跟起亞汽車一樣，三星電子今年也出現多位確診員工。據統計，三星電子全世界共有37個廠區，其中有31家在海外。

無獨有偶的，樂金化學也爆出在距離首爾140公里的清州市梧倉邑工廠內，有5位確診案例。公司發言人表示，因為這5位是辦公室員工，且分別在獨立辦公大樓內做事，故生產線未受影響，照常運作不暫停。樂金化學接著補充，為預防疫情在廠區擴大，採用過多種方式，例如，輪流在家工作，休假以及縮短工時等。這家韓國化學與電池大廠，韓國國內有13家工廠，全世界有22家廠區，分布在亞洲各地，歐洲波蘭與美國。

根據韓國疾病管理本部(Korea Disease Control and Prevention Agency)最新資料，今(30)日新增確診人數為438位，累計案例達34201件。

(時報資訊)