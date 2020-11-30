健保費率調整，甲乙兩案併陳，送衛福部拍板，衛福部長陳時中上午在財政委員會等聯席會答詢時說，他個人偏向「中間案」，也就是甲乙兩案外的丙案，國民黨立委曾宗銘問，所謂丙案調幅是否在5.25％到 5.3％間，陳時中說，是可以考慮的方向。

曾銘宗上午詢問，健保費是否一定會漲？陳時中說，基本上是朝漲的方向去考慮，曾銘宗追問，甲案是調4.97％，乙案是5.47％到5.52％陳時中是偏向甲案還是乙案。

陳時中回應，他可能偏向中間案，因為甲乙案各有不同的考量。曾銘宗緊接著說，中間案是丙案對不對，陳說「對」，因為4.97％是消費者認為疫情關係大家經濟壓力大 這時候如按健保法調足，恐怕造成經濟弱勢者負擔；而調漲5.52％則是朝健保財務健全、醫療體系健全的思考，其中有許多需要考慮，他會跟專家、社保師做好考量再報行政院。

曾銘宗預估，丙案調整幅度應在5.25％到5.3％之間，還問陳時中這個預估是否合理？陳時中則說，這是可以考慮的方向，但還要看影響人數的多寡來看整個方案。

(中時 )