有「伊朗核武之父」之稱的伊朗核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）27日遭狙殺身亡，伊朗記者公布法克里薩德遇刺細節，指出暗殺小組一共由62人組成，當中12名殺手在現場執行任務，另外50人負責後勤工作，顯示這起暗殺行動經過精心策畫。

有「伊朗核武之父」之稱的伊朗核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）27日遭狙殺身亡。

伊朗核子科學家法克里薩德的座車於27日前往德黑蘭東部的阿布薩市（Absard）途中遭刺客埋伏突襲，法克里薩德最終身亡，伊朗舉國震怒，多名高官指以色列情報單位「摩薩德」（Mossad）是主謀，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）宣布，伊朗的首要大事是對行兇者及幕後主謀進行「最終懲處」。

Very unusual display of the dead for Iranian & Islamic culture.

Fakhrizadeh in a coffin, wrapped in Iran's flag for viewing. His family & head of judiciary Ibrahim Raisi praying at his side. pic.twitter.com/UjECL2GnEA — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) November 28, 2020

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，伊朗記者阿瓦茲（Mohamad Ahwaze）聲稱取得伊朗官方外洩訊息後，在推特公開法克里薩德遇刺內幕，他說暗殺小組一共有62人，當中12人在現場負責行兇，另外50人負責後勤工作。

Remarkable detail of the elaborate plot to assassinate Iranian nuclear scientist leaked https://t.co/ud9gbh916u — Daily Mail Online (@MailOnline) November 29, 2020

阿瓦茲指出，暗殺小組事先計畫好在即將進入阿布薩市、周圍樹木林立的圓環大道上行刺，團隊持續監控法克里薩德的行蹤，事先掌握到27日他將離開德黑蘭、前往阿布薩市。阿布薩市約有1萬名居民，許多富裕德黑蘭人在這裡置產、作為度假小屋，法克里薩德在這裡也有一幢別墅。

Workers of holy shrine of Imam Reza (AS) paid tribute to body of martyred #Iranian scientist Mohsen Fakhrizadeh whose coffin is carried to #Mashhad ,two days after his assassination near Tehran on Nov 29 pic.twitter.com/evXf0pqJJe — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) November 29, 2020

阿瓦茲形容，12人殺手團隊經過高度專業訓練，並且有國外安全情報團隊支撐，另外50人負責後勤工作，不過他並未說明這50人是在伊朗境內或境外。

12名殺手也組成一支車隊，包含一輛坐著4人的現代Santa Fe轎車、4輛摩托車、2名狙擊手，以及一輛Nissan貨卡，他們早已等在圓環路口埋伏。

在法克里薩德的防彈車隊抵達現場前30分鐘，附近區域電力已被中斷，當法克里薩德的最後一台護衛車通過圓環時，貨卡爆炸，炸毀附近的電線桿，接著12名殺手猛烈開槍射擊法克里薩德所在的第2台轎車，殺手隨即和法克里薩德的保鑣展開激烈槍戰，阿瓦茲說，殺手小組中的首腦上前將法克里薩德從車上拉出來，然後直接開槍射殺他。

確認法克里薩德死亡後，暗殺小組就消失了，沒有任何損失。

根據當地居民上傳的畫面，槍戰結束後，伊朗警察直升機降落附近區域，將法克里薩德及他的保鑣送醫，居民指出，「好幾個人死了。」

當法克里薩德的安全部隊抵達醫院時，他們相當驚訝醫院居然停電，因此隨後又將法克里薩德及其他傷者轉送德黑蘭的醫院。

當地時間晚間7時30分，伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）對外宣布，「一位著名的伊朗科學家疑似在以色列協助下被殺。」

(中時新聞網)