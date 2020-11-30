有「伊朗核武之父」之稱的伊朗核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）27日遭狙殺身亡，伊朗記者公布法克里薩德遇刺細節，指出暗殺小組一共由62人組成，當中12名殺手在現場執行任務，另外50人負責後勤工作，顯示這起暗殺行動經過精心策畫。

有「伊朗核武之父」之稱的伊朗核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）27日遭狙殺身亡。

伊朗核子科學家法克里薩德的座車於27日前往德黑蘭東部的阿布薩市（Absard）途中遭刺客埋伏突襲，法克里薩德最終身亡，伊朗舉國震怒，多名高官指以色列情報單位「摩薩德」（Mossad）是主謀，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）宣布，伊朗的首要大事是對行兇者及幕後主謀進行「最終懲處」。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，伊朗記者阿瓦茲（Mohamad Ahwaze）聲稱取得伊朗官方外洩訊息後，在推特公開法克里薩德遇刺內幕，他說暗殺小組一共有62人，當中12人在現場負責行兇，另外50人負責後勤工作。

阿瓦茲指出，暗殺小組事先計畫好在即將進入阿布薩市、周圍樹木林立的圓環大道上行刺，團隊持續監控法克里薩德的行蹤，事先掌握到27日他將離開德黑蘭、前往阿布薩市。阿布薩市約有1萬名居民，許多富裕德黑蘭人在這裡置產、作為度假小屋，法克里薩德在這裡也有一幢別墅。

阿瓦茲形容，12人殺手團隊經過高度專業訓練，並且有國外安全情報團隊支撐，另外50人負責後勤工作，不過他並未說明這50人是在伊朗境內或境外。

12名殺手也組成一支車隊，包含一輛坐著4人的現代Santa Fe轎車、4輛摩托車、2名狙擊手，以及一輛Nissan貨卡，他們早已等在圓環路口埋伏。

在法克里薩德的防彈車隊抵達現場前30分鐘，附近區域電力已被中斷，當法克里薩德的最後一台護衛車通過圓環時，貨卡爆炸，炸毀附近的電線桿，接著12名殺手猛烈開槍射擊法克里薩德所在的第2台轎車，殺手隨即和法克里薩德的保鑣展開激烈槍戰，阿瓦茲說，殺手小組中的首腦上前將法克里薩德從車上拉出來，然後直接開槍射殺他。

確認法克里薩德死亡後，暗殺小組就消失了，沒有任何損失。

根據當地居民上傳的畫面，槍戰結束後，伊朗警察直升機降落附近區域，將法克里薩德及他的保鑣送醫，居民指出，「好幾個人死了。」

當法克里薩德的安全部隊抵達醫院時，他們相當驚訝醫院居然停電，因此隨後又將法克里薩德及其他傷者轉送德黑蘭的醫院。

當地時間晚間7時30分，伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）對外宣布，「一位著名的伊朗科學家疑似在以色列協助下被殺。」

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文章來源：How Mossad executed Iran's nuclear chief: Power to the entire region was cut as gun and bomb attack blasted his convoy before he was dragged from car and finished off... then the 12 assassins melted away

(中時新聞網)

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