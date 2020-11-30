勞動部勞動基金運用局爆出重大弊案，前國內投資組組長游迺文涉嫌接受業者不當招待，以勞動基金帳戶內款項炒作特定公司股價。國民黨團總召林為洲質疑，游的層級並不高，一位層級不高的組長，竟然讓勞動基金在單月虧損749億元，實在讓人匪夷所思，如果說沒有更高層授意，很難讓國人信服，應該要徹查到底。

林為洲表示，一個組長怎麼有辦法隻手遮天？除了已知委外投資證券業者寶佳投顧外，難道沒有勞動部更高層人士知情、甚至涉入？這麼龐大的一筆金錢都來自勞工的血汗錢，游迺文拿基金的錢炒股已經9年了，勞動部到現在才發現，不是拿勞工的辛苦錢開玩笑嗎？

林為洲指出，勞動部勞動基金運用局必須秉持安全、透明、效率、穩健原則投資，以追求長期穩健收益。但從游迺文涉嫌受賄並勾結業者共同炒股來看，顯然監管內控機制大有問題，才有漏洞可鑽，呼籲檢調找出「幕後真正的主使者」。勞動部也應在最短的時間內，在立法院公布勞動基金買賣、持有的標的物，向廣大勞工說清楚。

國民黨團首席副書記長鄭麗文質疑，此案顯然有內神通外鬼之嫌，9月份所有股市都大賺，美國率先實施資寬鬆，熱錢到處跑，結果只有勞動基金大賠，跟大盤偏離到離譜至極，勞動部長許銘春還敢說是投資穩健？是怎樣的投資組合在股市表現亮麗的9月，還會賠到749億元？

鄭麗文指出，游迺文8年內陸續存入9百萬現金，一個月刷卡20多萬元，種種行徑政風單位居然都睡著了？難道只有政府要打擊異己的時候，政風單位才醒過來？對於單位內部老鼠屎，完全沒有任何糾舉作用，如此長期貪瀆的案件，不可能只有寶佳集團配合，呼籲檢調單位務必將游迺文在這8年內所下令買賣股票交易內容，全部清查出來。

(中時 )