恒生指數30日開低0.15％，隨後跌幅擴大。截止午間收盤，恒生指數跌134.15點，報26,760.53點，跌幅0.5％。國企指數跌18.69點，報10,771.61點，跌幅0.17％。紅籌指數跌64.24點，報3,818.57點，跌幅1.65％。

個股表現方面，陸資銀行股普遍上漲。另石油股普遍下跌，傳中海油恐將遭美國列入黑名單，中海油跌10.37％、中石油跌4.18％、中石化跌2.92％。

(工商 )

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