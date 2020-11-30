恒指午盤收跌0.5％ 12:302020/11/30 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恒生指數30日開低0.15％，隨後跌幅擴大。截止午間收盤，恒生指數跌134.15點，報26,760.53點，跌幅0.5％。國企指數跌18.69點，報10,771.61點，跌幅0.17％。紅籌指數跌64.24點，報3,818.57點，跌幅1.65％。 個股表現方面，陸資銀行股普遍上漲。另石油股普遍下跌，傳中海油恐將遭美國列入黑名單，中海油跌10.37％、中石油跌4.18％、中石化跌2.92％。 (工商 ) #中石化 #跌幅 #恒生指數 #中海油 #午盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》料需求提高 支撐馬來西亞棕櫚油漲逾3％ 10:172020/11/30 財經 滬指午盤收漲逾1％ 金融類股領漲 12:292020/11/30 財經 《國際金融》道指期、標普500期貨走跌 10:002020/11/30 財經 15檔傳產低價股 迎年底行情 04:102020/11/30 證券．權證 《港股》連袂走低 恆指挫134點、國企跌18點 12:502020/11/30 財經 台積大甩尾 台股「嚇」跌144點拉回13,722 14:192020/11/30 財經 陸11月製造業PMI升至52.1 逾3年高 10:292020/11/30 財經 《韓股》賣壓止不住 KOSPI翻黑 11:082020/11/30 財經 資金充沛 中長多行情強勢 名師：12月攻上萬四 04:102020/11/30 財經要聞 投資人不甩MSCI雙降權重 台股再創盤中歷史新高 09:072020/11/30 財經 財經熱門新聞 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 華裔電商鞋王火災身亡 致命傷與事故細節曝光 - 財經 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 - 財經 超惡劣！華晨寧破產也不還錢 優質資產早移轉還發表新車款 - 財經 MSCI權重調整 盤後生效 台股短線 亂流警戒 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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