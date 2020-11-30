臺北大學今與亞馬遜網路服務公司（AWS）簽約，合作成立雲創學院，未來北大師生將可使用AWS授權的雲端資源，亞馬遜也將派業師協助授課，透過雲端技能整合北大的AI、大數據，讓各領域學生跨入程式領域，做出更多應用程式，也能使教師負擔降低。侯友宜表示，亞馬遜幾年前就在新北市落腳，新北邁向智能城市是自己的政見，新北智慧科技園區都需要雲端幫助，希望亞馬遜將產業根留新北。

北大校長李承嘉表示，北大商學院過去曾與AWS多次合作，包括舉辦研討會、送教師參與培訓，學校也有多個課程使用AWS資源授課，成立雲端學院後學校將會整合各院系的相關課程、師資，鼓勵教師加入雲端平台，與AWS業師進行跨域共學，達到產學合作的機會，就算不是理工領域的學生也能跨入程式領域，運用線上或實體的雲端資源學習設計應用程式。

侯友宜表示，新北市持續推動智慧城市發展，積極整合產業和市府資源，打造新店寶高智慧產業、生物科技產業等園區，希望引進智能、綠能、AI產業進駐，再結合5G的技術，讓在地企業升級轉型，在疫情影響下，零接觸經濟、雲端科技是唯一不斷成長發展的產業，期望這次北大和亞馬遜AWS成立的雲端學院能培育新北未來AI、物聯網、區塊鏈以及產業相關人才，加速新北新興產業的發展，若亞馬遜要將產業根留新北，自己會多多幫忙。

新北市經發局表示，市府目前已與亞馬遜AWS成立全台第1座聯合創新中心，將提供青年創業環境，2023年前會在土城、新店、中和、板橋等地設置創業空間，未來也會協助培育北大雲端學院的相關人才，若未來學生有創業需求，都會提供基地跟資源，幫助媒合產業合作。

(中時 )