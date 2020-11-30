記憶體品牌威剛旗下「威速登」推出首款專為物流業者設計的商用電動三輪車，車體是與國內知名機車大廠宏佳騰(1599)合作，可望為宏佳騰增添後續業績成長動能。

宏佳騰第三季內外銷均旺，單季營收及獲利均創新高，EPS達1.68元，推升前三季轉為比去年同期增長；前三季歸屬於母公司淨利為1.73億元，年增率40.42%；基本每股盈餘為2.32元。

威剛27日宣布正式跨足綠能物流市場。旗下「威速登」推出首款專為物流業者設計的商用電動三輪車，威剛科技董事長陳立白表示，目前已獲十多家物流業者接洽詢問，預計明年上半年小量生產，明年下半年量產。

威速登電動三輪車最核心的電動馬達及控制器系統，都是由威剛自主研發製造，車體是與國內知名機車大廠宏佳騰合作，電源系統則是與Gogoro Network智慧電池交換平台合作。

宏佳騰第三季營收、獲利皆創下單季新高。營收11.16億元，單季淨利1.27億元，單季EPS達1.68元，均創新高，也推升前三季業績比去年同期增長，扭轉上半年的下滑態勢。

宏佳騰前三季合併營收為22.62億元，年增27.5%；營業淨利為1.79億元，歸屬於母公司淨利為1.73億元，年增逾四成，基本每股盈餘為2.32元。

宏佳騰第三季主要受惠外銷市場需求持續提升，加上第四季節慶前，歐美客戶備貨帶動客戶追加拉貨；內銷則推出新款機車產品帶動銷售提升。

宏佳騰第三季創佳績，最主要來自於外銷的ATV(沙灘車)持續拉貨，帶動高毛利產品業績成長；內銷部分也受惠電動車銷售的持續成長，帶動營收攀升。展望全年，宏佳騰受惠外銷客戶拉貨，業績持續穩定成長外，內銷電動機車銷售成長，全年成績也可樂觀期待。

(時報資訊)