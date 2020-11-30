美系外資看好台積電(2330)受惠於2021年5G智慧型手機強勁需求，有望帶動明年台積電以美元計算營收年增上看15%，將台積電目標價從498元上調到558元，並重申加碼的投資評等。

台積電今年第3季營收優於預期，在5G智慧型手機和遠距辦公需求帶動下，台積電第4季以美元計的營收將持續挑戰新高。

美系外資發布最新研究報告表示，根據調查，54%美國消費者和78%中國消費者認為未來一年可能購買智慧型手機，看好iPhone及中國大陸5G智慧型手機出貨成長空間。

美系外資指出，台積電是蘋果應用處理器獨家供應商，目前營收約20%來自iPhone，推估iPhone銷量每增加10%，將提升台積電每股盈餘約3%至4%。

美系外資表示，台積電主要5G客戶包括蘋果、聯發科、高通，預期2021年台積電營收約25%至30%將來自消費市場5G換機潮，有望帶動明年台積電以美元計算營收年增10%至15%，優於市場預測的年增10%，將台積電目標價從498元上修到558元，重申「加碼」投資評等。

(時報資訊)