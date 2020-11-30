《店頭市場》寶陞申請登錄興櫃 12:332020/11/30 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寶陞(2948)今天向櫃買中心申請登錄興櫃，該公司設立於2016年10月3日，實收資本額1.91億元，主要產品為：實木複合地板、強化超耐磨地板、塑料地板及櫥櫃等銷售，全體董事持股比例59.21％。 寶陞主要以外銷為止，比重94.99％，內銷比重5.01％。2019年營收10.22億元，稅前淨利0.54億元，每股盈餘2.46元。 (時報資訊) #寶陞 #申請登錄興櫃 #地板 #比重 #店頭市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《店頭市場》本周亞泰金屬上櫃 世紀風電等3家登錄興櫃 12:502020/11/30 財經 《盤中解析》創高震盪 尾盤留意MSCI季調震盪 11:422020/11/30 財經 金管會推ESG 台商釀投資新架構 04:102020/11/30 產業財經 1分鐘讀財經》MSCI權重調整盤後生效 台股亂流警戒 08:102020/11/30 財經 環球晶收購案威力大 櫃買半導體指數衝鋒 13:442020/11/30 財經 寶陞國際30日申請登錄興櫃股票 12:102020/11/30 財經 《產業》觀光紓困3.0、冬季團旅補助 12月起受理申請 08:012020/11/30 財經 遠東巨城周年慶 業績大爆發 04:102020/11/30 產業．科技 《晨間解盤》MSCI盤後調整 留意尾盤價量變化(日盛投顧提供) 09:102020/11/30 財經 權證星光大道－中國信託證券 南電 投信連七買 04:102020/11/30 證券．權證 財經熱門新聞 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 華裔電商鞋王火災身亡 致命傷與事故細節曝光 - 財經 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 - 財經 超惡劣！華晨寧破產也不還錢 優質資產早移轉還發表新車款 - 財經 MSCI權重調整 盤後生效 台股短線 亂流警戒 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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