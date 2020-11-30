寶陞(2948)今天向櫃買中心申請登錄興櫃，該公司設立於2016年10月3日，實收資本額1.91億元，主要產品為：實木複合地板、強化超耐磨地板、塑料地板及櫥櫃等銷售，全體董事持股比例59.21％。

寶陞主要以外銷為止，比重94.99％，內銷比重5.01％。2019年營收10.22億元，稅前淨利0.54億元，每股盈餘2.46元。

(時報資訊)

#寶陞 #申請登錄興櫃 #地板 #比重 #店頭市場