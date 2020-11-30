遠傳(4904)宣布，與新北市政府、國家衛生研究院、亞東紀念醫院共同宣布，啟用全台第一個5G糖尿病連續式遠距醫療照護服務，由亞東醫院的專科醫師遠距共同會診，以遠傳網路取代馬路，於新北市萬里、石碇衛生所導入5G遠距診療應用，為偏鄉糖尿病患者省去就醫、回診的舟車勞頓。

遠傳總經理井琪表示，新北市政府長期致力於提升偏鄉醫療照護品質，遠傳本次與國衛院和新北市合作，以5G通訊及雲端技術串聯新北市衛生局與亞東醫院，提升糖尿病患者就醫便利性，專科醫師也能照顧到更多病患，讓醫療資源普及到各個角落。

遠傳表示，偏遠地區較缺乏新陳代謝科、眼科等專科醫師，而萬里、石碇衛生所以5G通訊結合先進IoT醫療器材，由當地衛生所家醫科醫師，與遠端的亞東醫院專科醫師共同會診。

遠傳指出，5G遠距診療應用不但提供萬里、石碇居民就近診療，省下往返醫學中心的路程，透過眼底鏡篩檢的可近性，可及早發現及早治療，降低糖尿病患者失明的機率風險。

5G遠距診療應用也結合糖尿病遠距衛教照護，由糖尿病衛教員解答日常控糖問題，協助學習血糖監測、用藥等自我照護技能。未來萬里、石碇的糖尿病個案，也可透過遠傳NB-IoT血糖機量測、即時上傳數據至「Health健康+」雲端平台，供病患自我檢視、家人關懷健康狀況，並連結醫院構機的遠距追蹤照護。

(時報資訊)