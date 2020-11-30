前行政院發言人丁怡銘因牛肉麵風波請辭下台，但丁被告發違反《食安法》製造食安假訊息，昨天至北市中正一分局應訊。國民黨今天質疑，丁已經是一介平民，卻享有警方高規格禮遇，不僅安排專屬車位迎接丁來，還封鎖人行道、誤導媒體。

國民黨質疑警方護航丁怡銘，以高規禮遇，封鎖人行道、安排丁怡銘專屬車位、又爆出分局長疑似配合演出誤導媒體，阻止媒體採訪，丁怡銘已經卸下政府職務，不過是一個一介平民，接受警局問訊居然可以享有高規格禮遇。

對於內政部長徐國勇和警政署長陳家欽回應丁怡銘的訊問方式是「依法辦理」。國民黨質疑，請問如此禮遇丁怡銘，是依什麼法？依什麼法可以安排車位？依什麼法阻擋人行道？丁怡銘現在就是一個有民進黨黨證的平民，難道是依據黨證來禮遇嗎？

國民黨批評，丁怡銘製造假消息是事實，面對民眾檢舉，刑事局本來就應該積極處理，但是現在政府從一開始公然包庇，到現在的公開護航，已經完全違反行政中立的精神。政府要守護的是人民的安全，不是丁怡銘的特權。

國民黨表示，政府應該是守護台灣人安全、執行國家律法的前線，而警察不應是民進黨對付老百姓、保護民進黨自家人的工具。請徐國勇部長、陳家欽署長面對全民質疑，不要為了丁怡銘一個人，捨棄警察的公信力。

(中時 )