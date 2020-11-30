這名網友PO出照片，表示自己遇到選擇障礙，不知道選哪個米血糕才好。(翻攝自《我愛全連-好物老實說》)

連鎖賣場全聯是許多家庭主婦的最愛，總是能在賣場裡挖到寶！一名網友日前發文，求全聯有沒有推薦的米血糕，結果竟然刷出近2千則留言，一面倒狂推這款米血糕，直呼又嫩又Q，吃過回不去，「我已經連吃三天了」、「買不到北港的，就不吃！」榮登大家心中最愛的米血糕。

這名網友在《我愛全聯-好物老實說》PO出3款米血糕的照片，表示自己遇到選擇障礙，不知道選哪個，因此上網求助「有推薦的米血糕嗎？」沒想到文PO出後，6天刷出1997則留言，幾乎全部都在推同一家的米血糕，狂熱程度讓原PO嚇到關閉留言功能。

網友表示，這款米血糕吃起來口感又軟又Q，不管怎麼煮都好吃，不會失敗，因此死忠愛好者非常多，天一變冷就很難買，「唯一支持北港」、「北港，今天買一包覺得不夠」、「從小吃到大」，還有人形容不吃會後悔，「我本來真的不大愛米血，但這款真的是一吃成主顧」。

另外，有人也分享煮米血糕的小撇步，水煮3分鐘就很Q，加在燒酒雞、薑母鴨、麻辣鴨血、麻油米血，或是做成三杯米血糕都很棒，但還是有人覺得，「還是菜市場的比較好吃」、「這三款有什麼不一樣嗎？」、「如果喜歡吃滷的可以考慮」。

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(中時新聞網)