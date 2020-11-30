高市經發局事前宣傳辦桌免費吃活動，民眾到六合夜市竟發現木瓜牛奶只是1人1小杯，也沒有攤商擺桌，相當失望，高市議員陳若翠為此痛批陳其邁市府「緊緊緊」根本是「騙騙騙」。（高市議員陳若翠提供／林宏聰高雄傳真）

高雄市經發局在六合夜市辦活動振興經濟，不料因現場未如宣傳一樣「辦桌」，免費品嘗的木瓜牛奶也只有每人一小杯，引發民眾怒氣；更有網友算出該活動的預算，竟高達36萬元，卻將活動辦成這個樣子，直問「錢到底都去哪了？」

經發局長廖泰翔今日受議員質詢該活動狀況時提到，該標案從5月開始，整體標案共180萬，並表示會檢討；對此，網友驚覺該活動的預算竟高達180萬，總共合計五場，六合夜市這場是第四場，每場的平均預算有36萬，而這場活動竟只有木瓜牛奶、送鹽、送糖、送衣架，驚呼錢到底跑哪去了。

該文引來網友討論，紛紛表示「希望大港開唱也能把細目寫出來」、「宣傳是花了35.5萬嗎」、「普渡都比這澎湃」、「之前幾場沒什麼人罵，就六合這場出大包」、「人事成本也太高」、「這個真的不行」、「行銷花了30萬吧，這甚麼水準」。

而高雄市長陳其邁今接受媒體聯訪時，也對這個活動說重話「很不滿意」，要求經發局要檢討活動的過程是否有輕忽、做得不理想，要對相關人員進行懲處。

(中時新聞網)