蔡英文總統今天表示，今年台灣前10大品牌總價值為76.6億美元，比去年成長了4.6％，是連續第5年正成長，顯示台灣品牌在國際上有非常扎實的經營實力。她期許臺灣不只要擦亮「MIT」招牌，更要把創新能力落實到各個產業，做到「MIT upgrade」，為台灣尋求更廣大的市場及更多可能的合作商機。

蔡英文總統今天接見「第22屆國家建築金質獎」及「第17屆國家品牌玉山獎」得獎代表時表示，在全球都受到疫情衝擊的情況下，台灣經濟的表現是可圈可點，尤其2020年第三季，台灣的經濟成長率是3.33％，比預期更好，也穩居亞洲四小龍的第1名。

至於全年的經濟成長率，主計總處也在上週宣布，預估可上修至2.54％，應該也會是亞洲四小龍的第1名，也可能會是四小龍唯一正成長的國家。

她說，台灣經濟可以有這樣的表現，有一個因素是，政府很努力推動紓困及振興方案，希望可以當大家最好的後援。更重要的是，各領域的業界先進也都非常努力，積極尋求突破、不斷創新，讓產業整體的素質大幅的提升，也為消費者帶來很多創意和驚喜。

蔡英文表示，好的建築，可以為全民創造良好的生活場域，更有機會可以活化、扭轉人和環境的關係，也為社區、整個公民社會，帶來更多活力的元素，也創造更多新的可能。我們的前瞻基礎建設計畫，也針對公有危險建築積極推動補強重建計畫，提升公有建築物的耐震能力。

另外，老舊核心城鎮再生，提升道路品質計畫也都在推動當中，希望建築工程業先進能跟政府共同攜手，為台灣打造更良好的城鄉環境和生活品質。

這次獲獎的品牌來自各行各業，也有口罩產品獲獎，她說，這顯示台灣產業面臨各種挑戰，不但可以透過靈活彈性的方式回應，也都可以做出很好的成績。今年台灣前10大品牌總價值為76.6億美元，比去年成長了4.6％，已經是連續第5年正成長。在全球都受到疫情影響的情況下，仍然可以穩定上升，顯示台灣品牌在國際上有非常扎實的經營實力。

在後疫情時代，全球供應鏈重組的變局中，蔡英文表示，要讓台灣繼續脫穎而出，不只是要再一次擦亮MIT招牌，更要做到「MIT upgrade」。把我們的創新能力落實到各個產業領域，讓品牌幫台灣加值，就能夠讓全世界都成為臺灣的客戶，為臺灣尋求更大、更廣的市場，以及更多可能合作的商機。

她相信後續的挑戰必然還是非常多，也會非常艱難，但只要我們團結一致，對國家、對經濟持續保有信心，我們必然可以一一克服每一個困難與挑戰。

(中時 )