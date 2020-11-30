文字乘載著意義，不同的國家常透過選出年度字詞，表達該年度該最重要的事件與整體民眾的情緒。對於英文，選字最有名的莫過於並列為英文三大權威辭典的柯林斯辭典（Collins English Dictionary）了、牛津辭典（Oxford English Dictionary）及劍橋辭典（Cambridge Dictionary）。牛津辭典雖因2020年過於混亂而未能選出代表字，柯林斯辭典已選出最能代表十個字，我們一起來看看，說不定明年的多益考題就會出現這些熱門年度字。

怎麼說「年度字」

想以英文表示人事物在某個時間點雀屏中選，可以使用X of Y。X會是主要的描述事物，Y則是時間。年度的用字要先讓「字」的本體出來，「年」則放在Y的位置，所以年度用字就會是Word of the year。加上the是因為除了單數名詞應該要定冠詞的原則外，通常會在year後方加上年份。例如2020年的年度字就會是Word of the Year 2020。

Collins Dictionary has announced its word of the year for 2020.

（柯林斯辭典宣布了2020年的年度字。）

而在企業界中，最常用到的就是Employee of the month/quarter/year，分別表達本月、本季、本年度最佳員工。quarter的意思是四分之一，在企業中的預算或是計畫都常都是以季區分，於新聞報導中，通常都會直接用Q1~Q4快速說明。

Setting Employee of the Year award is a great opportunity to recognize great work and dedication of employees.

（設立年度員工獎是認可傑出工作表現與員工貢獻的大好機會。）

The company is estimated to deliver a better result in its fiscal Q4 report.

（該公司根據估計，應可於第四季的報告中交出更好的結果。）

2020年柯林斯辭典的年度字

2020年的候選字詞中有六個都與新冠肺炎有關，另外四個也是年度的主要事件。為了方便閱讀，以下以表格表示。

年度字：lockdown 封城

COVID-19有關字 COVID-19無關字

Coronavirus 新冠病毒

Key workers 關鍵員工

Furlough 無薪假

Self-isolate 自我隔離

Distancing 保持距離 BLM (Black Lives Matter) 黑人的命也是命

MEGxit 脱「梅」

TicToker 抖音人

Mukbung 吃播

針對coronavirus與lockdown這兩個容易理解背景的字我們就不加贅述，單純用例句說明。

There are still a lot of indoor activities you can do during coronavirus lockdown.

（在新冠疫情封城時期，還有很多可以進行的室內活動。）

Key worker有另一個用法是critical worker，指的是公部門或私部門中提供關鍵功能的員工。台灣在很早前就有效控制住疫情，對於部分疫情帶來的影響無感。但其實在很多國家中學校是不開的（school shutdown），而許多關鍵員工的職位卻無法因為疫情停止，例如警察、軍隊、運輸、政府、金融、教育等。而當封校時，這些關鍵員工會因為小孩保育出問題而面對極大的困擾。

Key workers are disadvantaged during COVID-19 school shutdowns.

（關鍵員工在新冠疫情封校時是處於劣勢的。）

furlough不是留職停薪，而是無薪假的正式用法，比較口語的用法是unpaid leave。

Some companies have furloughed more than 90% of its staff to survive the COVID-19.

（有些公司讓百分之九十以上的員工都放了無薪假，來撐過新冠疫情。）

疫情期間有發燒的人當然就應該要進入自我隔離self-isolate，self是自己、「iso-」就是「單一」的字根，所以兩個加起來就變成了自我隔離了。

Taiwanese government had developed complete self-isolation and quarantine regulations during SARS.

（台灣政府在SARS時期就發展了完整的自我隔離與隔離規範。）

distance本來就是距離，在疫情期間常出現「保持社交距離」的陳述，這時該用social distancing，而也因為是實體上的保持距離，所以也可以說為physical distancing。請注意因為重點是要保持距離，所以不使用名詞的distance，而使用動詞的distancing。

Researches have shown that social-distancing has led to fewer interactions among friends.

（研究指出，保持社交距離已經導致朋友間的互動變少。）

BLM「黑人的命也是命」是來自於George Floyd的死亡悲劇，當時在美國造成大量的暴動，有些人在社群上反應的說法則是All Lives Matter（所有人的命都很重要）。matter是英文中非常常用的動詞，想要說明一件事情很重要，只要兩個字「it matters」就搞定。想問為什麼這件事情重要可以用「Why it matters?」

I want to share with you some of the most important findings on online learning, and why they matter.

（我想跟你分享線上學習其中一些最重要的發現，與它們至關重要的原因。）

Megxit是來自於Brexit（脫歐）的文字變化。2020年一月八日，Sussex公爵與公爵夫人公告他們將會財務獨立。一月十三日，英國皇室快速開了會議，英國女王並罕見地發了個人針對家庭成員的聲明。同月十八日，公告該對夫妻將再也不是皇室的經營成員。由於公爵夫人的名字是Meghan，所以這個事件就被稱為Megxit。

Brexit means the withdrawal of the UK from the EU.

（英國脫歐表示英國從歐盟中離開。）

最後，表示抖音人的TicToker當然是從抖音的英文品牌名TicTok發展而來，加上er表示「人」的意思。而Mukbung的原文其實是Mukbang，源自於韓文的meokbang，將韓文的meongneun（吃）與bangsong（廣播）合併在一起表示吃播。南韓是吃播的起點，從2009開始就有吃播名人了。

【多益模擬試題】

1. ______ as the employee of the month, Mr. Su will be awarded a trophy in the luncheon tomorrow.

(A) Select

(B) Selecting

(C) To select

(D) Selected

2. The event ______ more if more information had been provided.

(A) mattered

(B) had mattered

(C) would have mattered

(D) was mattered

解析：

1. 正解為(D)。題意為「獲選成為本月員工，蘇先生將會在明天的午餐會中獲頒獎座。」本題是標準的分詞構句題目，前方句子要先看後方的主詞為人，也就是獲選者。獲選者的本月員工是「被」選上的，不是自己去選人的，所以需要使用過去分詞表示被動，應選答案為(D)。

2. 正解為(C)。題意為「若有提供更多資訊，該事件重要性會更高。」本題是假設（條件）文法題。if的條件句為過去完成式，屬過去假設。於過去假設中，主要子句需要為should/would/could/might加上完成式。故僅有(C)符合選項。

(中時新聞網)