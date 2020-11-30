立院議場上週五爆發朝野衝突，國民黨立委向行政院長蘇貞昌丟擲豬內臟，抗議民進黨開放萊豬進口，並質疑當日院會跳過「國是論壇」，違反程序。立法院長游錫堃今日受訪表示，身為院會主席，沒辦法改變投票結果，也沒辦法沒收任何程序，一切依議事規程進行。

民進黨在8月28日宣布開放含萊劑的美國豬肉進口，引起社會譁然。國民黨為此要求蘇貞昌道歉，蔡英文總統至立院咨文。但遲遲沒有回應，國民黨為此12度杯葛行政院長施政報告。但上周民進黨立委輪夜值班，避免藍營再度占領議場杯葛，終於在上周五蘇貞昌得以進入議場施政報告。

游錫堃今日出席「亞洲民主人權獎」記者會時受訪回應，上週五的議場亂象竟上了國際媒體，對台灣的形象影響很大，令人難過遺憾。

國民黨質疑當日院會逕自跳過國是論壇，直接進入總質詢，是立院程序不正義，游錫堃行政不中立。游錫堃回應，一切都是照議事規則進行，自己身為大會主席，沒辦法沒收國是論壇。

游錫堃反問，立院已經超過40天沒辦法召開國是論壇，這不是他沒收的，至於原因為何，可受社會公評。所有議程都照規程進行，而且都經過表決決定。自己沒辦法改變投票結果。

至於國民黨於議場潑灑豬內臟所需的清潔費用，綠委要求國民黨買單。游錫堃表示，會再跟國民黨溝通，取得這筆款項，也呼籲朝野回歸理性討論。

(中時 )