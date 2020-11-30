金門岸巡隊第3(精誠)機動巡邏站今早接獲民眾通報，掌握烈嶼鄉雙口岸際(陸軍L26據點)前方海灘發現大批地雷，立即封鎖現場禁止人員靠近。（民眾提供）

金門岸巡隊第3(精誠)機動巡邏站今早接獲民眾通報，掌握烈嶼鄉雙口岸際(陸軍L26據點)前方海灘發現大批地雷，立即封鎖現場禁止人員靠近。（民眾提供）

每年舉辦金廈泳渡的小金門雙口海岸，今（30）日又出土18枚未爆地雷，金防部未爆彈處理小組緊急趕赴現場，確認是M2及M3式人員殺傷雷，在擴大周界掃雷後，已移除攜回進一步銷毀處理。

金門岸巡隊第3(精誠)機動巡邏站今早接獲民眾通報，掌握烈嶼鄉雙口岸際(陸軍L26據點)前方海灘發現大批地雷，立即封鎖現場禁止人員靠近外，並轉報陸軍金門地區支援營彈藥連，由連長吳杰禎少校率同未爆彈處理小組及排雷小組3車7員趕至現場。

該小組鑑定出土雷種為M2及M3式人員殺傷雷，隨即在附近岸際實施掃雷作業，確認出土M3式地雷計15枚、M2式地雷3枚，共計18枚，隨即帶回做後續處置。

小金門雙口海岸距離廈門約6000公尺，可以清楚看見對岸樓房，為每年舉辦「金廈泳渡」的對口海岸，目前也是當地濱海重要旅遊景點，平日慕名來訪的自由行遊客不少。

今年7月間，雙口海岸原陸軍W27據點前方海灘，也曾發現2枚嚴重鏽蝕，專門用以摧毀戰車等履帶或輪型車輛的戰防雷，爆炸半徑約80公尺，引起當地民眾關注。

金門已在2013年6月完成最後的雷區清除作業，宣布成為無雷島，但因當年部署的環境變遷和海流沖刷影響，近年仍偶有零星的未爆地雷出土。

(中時 )