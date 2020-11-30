翠峰湖環山步道觀湖平台的日出。（羅東林管處提供／李忠一宜蘭傳真）

為迎接2021年第一道曙光，林務局羅東林區管理處轄管及經營的太平山國家森林遊樂區，自2015年起，每年元旦提早在凌晨3時開園，並贈送入園遊客每人1張的紀念編號書籤，今年羅東林管處特別推薦翠峰湖環山步道等6處日出景點，邀請遊客到太平山一遊。

羅東林管處表示，依據中央氣象局預測資訊顯示，太平山2021年元旦日出時間預估在清晨6時30分到6時50分間。推薦的6處元旦賞日出地點有太平山莊景觀平台、蹦蹦車站起點月台、翠峰景觀道路（14k）觀日台、翠峰湖環山步道（0.8k）觀湖平台、翠峰湖環山步道3k處、望洋山步道終點（1.2k）觀景台，遊客可依入園時間、景觀選擇等考量決定賞日出景點。

羅東林管處表示，進入太平山國家森林遊樂區後，會先行駛全長25公里的宜專一線，如要再深入翠峰湖區，須繼續接行全長16公里的翠峰景觀道路，元旦當日會實施「翠峰景觀道路部分時段單向通行」交通管制，清晨6時30分至上午9時入口暫時封閉，上午8時後才可行駛回程方向。

今年的紀念書籤是以太平山櫻花為主題，元旦第一位入園的遊客可拿到編號1的書籤外，還可獲得太平山福袋一份，相關資訊可查詢太平山森林遊樂區官網

（http：／／tps.forest.gov.tw／）。

(中時 )