工研院結合產官研在台中水湳智慧城，打造台灣首座大型車自駕車測試場域，共同開發自駕巴士進行載客運行，試乘累計逾700人次，成功展現自駕巴士在開放道路上的行駛能力，預計未來將在台灣大道進行自駕巴士與自駕車隊測試與商業模式驗證。

工研院機械所所長胡竹生表示，工研院針對智慧運輸趨勢，結合機械、AI人工智慧、資通訊等跨領域的研發優勢，協助業者開發自駕車技術，目前已成功導入小貨卡、轎車、休旅車、大卡車及巴士，有助未來自駕移動需求。

工研院並與台中市政府、鼎漢國際工程顧問、豐榮客運、緯創資通、台數科集團等產官研，攜手組成「台中MIT自駕巴士團隊」，由工研院負責巴士線控系統改裝及自動駕駛定位、感知決策與控制系統等技術。

胡竹生表示，團隊打造兩輛自駕巴士，今年10月取得自駕巴士試車牌，並從10月28日至11月11日開放民眾體驗試乘，試乘路線行經水湳智慧城的大鵬路、類公車專用道及中科路，成功展現自駕巴士在開放道路行駛的能力，將有助台灣全速奔向智慧交通。

工研院希望透過水湳智慧城的試乘，帶動傳統客運轉型為自動駕駛巴士，建構新型態公共運輸系統，並預計未來2年在台灣大道進行自駕巴士與自駕車隊測試與商業模式驗證，引領國內自駕車發展向前邁進。

工研院自駕車技術，除台中水湳智慧城進行自駕巴士運行外，在新竹漁港也進行開放場域運行驗證，並與物流業者合作，推進國內物流服務走向智慧自動駕駛領域。

(中時 )