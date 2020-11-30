11月是傳統年底購屋旺季，民眾看屋意願不減，加上美國總統大選已底定，以及疫苗研發量產獲成效，兩大影響全球的干擾因素消除，讓民眾看法轉趨樂觀，購屋信心增加，永慶房產集團根據內部交易統計顯示11月房市交易仍熱。永慶房屋業管部協理謝志傑說，在低利、資金潮帶動下，今年下半年的房市交易持續增溫，觀察11月看屋量較10月增約一成，顯示民眾看屋意願高，但仍有美國大選與疫苗兩大變數，讓民眾有所顧忌，11月初房市買氣有短暫趨緩跡象。

不過，經過約兩個禮拜的紛擾後，美國總統大選終於底定，而疫苗研發、量產也陸續傳出捷報，影響全球經濟景氣的兩大干擾陸續排除，民眾對於經濟發展看法轉趨樂觀，讓11月中下旬房市買氣持續增溫，若國際政經局勢與國內疫情沒有大幅改變，這波年底購屋需求應可延續至農曆年前。

謝志傑指出，近期政府徹查紅單的行動值得肯定，穩定復甦中的房市經不起投機炒作，房價能隨著經濟復甦而緩步走揚，才是健康的房市表現。而目前房市仍以長期需求為主，雖自住買盤購屋信心增加，但追價力道有限，預期今年房市「量增價穩」格局不變。目前政府已展現抑制投機炒作的決心，未來房價應處於平穩狀態，沒有短期飆漲的理由，謝志傑建議，有購屋需求的民眾，可趁目前政經穩定加上低利環境下，積極看屋、詢價；至於有意售屋的屋主，切勿對房價有過多期待，適度讓利提升成交機會，讓現金落袋為安。

謝志傑表示，全球疫情持續升溫，彭博示警美歐疫情重燃可能拖累景氣，對於明年上半年經濟保守看待，而國內必須慎防疫情反撲，加上經濟與國際連動，未來經濟仍面臨挑戰，而政府是否會祭出房市管制政策，影響房市的不確定因素仍多，有待持續觀察。

(時報資訊)