港股在周線連4紅後，早盤開低約40點。交易約半小時，指數一度上漲66點，也來到最高26853點。不過，恆指對27000點近關情怯，大盤又一度下跌140逾點。恆生指數早盤收26760.53點，下跌134.15點，跌幅0.5%。國企指數(H股)早盤收10771.61點，下跌18.69點，跌幅0.17%。

中國大陸11月製造業PMI指數升至52.1，並創逾3年新高。至於11月非製造業PMI指數也升至56.4，超乎市場預期。

中資色彩濃厚金融股苦撐大局，建設銀行漲2.3%報6.24元，成交居冠達53.83億港元。工商銀行則大漲4.1%，為表現最好大型績優股。科技族群的騰訊下跌1.1%，為成交量第二高個股。

市場傳出美國總統川普可能將中國海洋石油和中芯國際，雙雙打入黑名單，中國海洋石油大驚失色，股價重挫逾一成，為表現最差大型績優股。

(時報資訊)