消息人士透露，在經過周日初步協商後，石油輸出國組織（OPEC）與以俄羅斯為首的減產盟友尚未就2021年的石油生產政策達成共識。

這個所謂的OPEC+集團將於周一、周二召開關鍵性的會議。市場陷入觀望，周一原油價格下跌約1%。目前美國期油大跌1.3%，報每桶44.94美元。布蘭特期油跌1.08%，報每桶美47.66元。

若按原訂計畫，OPEC+將於2021年1月起放緩減產力道，但新一波新冠肺炎疫情已經導致全球的燃油需求大幅減少。

消息來源表示，現在OPEC+考慮將現行每日減產770萬桶的措施延長至2021年的頭幾個月，這樣的減產規模相當於全球需求的8%。

主要產油國部長周日進行初步磋商，但尚未就展延期間達成折衷協議。消息人士此前表示，目前相關協商聚焦於延長該減產措施3到4個月，或是逐步提升原油產出。而擴大減產，或是延長該減產措施6個月的想法，要獲得支持的可能性較低。

一名消息人士表示，目前尚未達成共識。另一名消息來源表示，檯面上有許多不同的想法，也包括逐步提高產能。

(時報資訊)