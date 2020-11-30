根據櫃買中心統計，本周12月1日有亞泰金屬(6727)以承銷價52.8元上櫃，另外，興櫃部分，11月30日世紀風電(2072)登錄興櫃外，12月1日及2日，分別有台灣精銳及明係登錄興櫃。

截至上周五為止，股票已上櫃家數總計777家，今年度累計上櫃掛牌公司有12家，櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有12家，包括上洋(6728)、亞泰金屬、揚秦(2755)、叡揚資訊(6752)、智聯服務(6751)、長聖(6712)、達亞(6762)、亨泰光(6747)、博晟生醫(6733)、威健生技(6661)、台微醫(6767)、全宇昕(6651)，待審議有臺慶科(3357)、91APP兩家。

興櫃部分，已櫃檯買賣家數有252家，今年度累計興櫃掛牌公司有33家，目前已受理尚未櫃檯買賣家數有世紀風電、台灣精銳、明係、森崴能源、力積電，今年度累計受理櫃檯買賣有3家。

(時報資訊)