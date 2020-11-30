今年1月，一架UH-60M黑鷹直升機墜毀，造成8軍官殉職，其中副駕駛劉鎮富少校和妻子才新婚約1年，從臉書可以看到，劉鎮富熱愛鐵人三項競賽。11月中旬，2020 Challenge Taiwan國際鐵人三項競賽登場，劉鎮富妻子也帶著丈夫的照片，以另一種形式共同完成比賽，意義非凡。

據《青年日報》報導，此次競賽中，空軍特別組成「意志力」隊伍，將劉鎮富的照片別在身上。賽事結束後，隊伍合照時有默契的比出「1」指向天空，要將光榮與喜悅分享給在天上的劉鎮富，畫面相當感人，而劉鎮富的妻子也在隊伍當中。

黑鷹副駕駛劉鎮富少校1月殉職，妻子11月帶著他的照片挑戰鐵人三項競賽。（圖／青年日報）

超馬選手陳彥博，陪著劉鎮富妻子完成鐵人三項。（圖／摘自Challenge-Taiwan臉書）

超馬好手陳彥博也實現承諾，到了三鐵的場上，看著空軍弟兄們陪著劉妻一起訓練、一起完成、一起抵達終點線，自己則跟在一旁，錄影紀錄著每一刻。

以前總在一旁加油、在終點線等著劉鎮富的妻子，這一次從不會游泳、騎車，到勇敢站上起跑線。陳彥博表示，直到鳴槍跳水那剎那，看到劉妻的努力，眼神中展現的勇敢，每一步、每一步繼續堅持往前的毅力，也看到弟兄們守候在後方，數度不禁紅了眼眶，並喊話劉鎮富「祢知道嗎，起跑游泳前，空中出現了好美好大的彩虹，祢也在，對吧！」

「Challenge Taiwan」臉書也指出，劉妻從不會游泳到這次完成51.5KM，帶著生前熱愛鐵人三項、也是CT鐵粉的劉鎮富少校一同跑進終點。劉妻說，「我的力量和勇氣都是他給我的，永遠永遠都是他給我的，還有意志力集團是永遠的陪伴，我們是永遠的家人。」

(中時新聞網)