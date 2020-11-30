一個人去餐廳用餐，若遇到人潮眾多時該怎麼佔位，才不怕點完餐座位被搶走，或用來佔位的東西被偷？網友提出疑問後，不料竟得到神回覆，不是用包包、也不用雨傘，內行人提供一絕招，保證不怕東西被偷。
有網友在PTT以「一個人吃飯到底要怎樣佔位子」為題發文指出，自己有時去人很多的美食街吃飯，常常找好位子後去點餐，回來後位子已不見了；他也想過點餐後再找，但端著食物走來走去滿危險的，放包包佔位子感覺也很不安全。
原PO無奈表示「難道單身狗就要被這樣欺負嗎？」想詢問大家一個人去吃飯時都是怎麼佔位的。貼文引起網友熱議，紛紛回應，「包包放椅子上，手機錢包放身上」、「放礦泉水和面紙加外套」、「放丟了也不會心疼又不易被偷的東西」。
除了外套、水壺，有內行網友神回絕不怕東西被偷的方法指出，看過有人用透明桌牌，上面寫「此位置有人」，翻過來還可以當手機架使用；此外，還有人建議「放一張紙寫用餐中」、「隨身攜帶A4大小列印『已訂位』找個東西壓在桌上」。
文章來源：PTT
(中時新聞網)
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