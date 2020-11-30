Tamdrin #DingZhen recently became a social media star after a photo of his bright, sunny and innocent smile had gone viral. pic.twitter.com/IKd2kw8ixu — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) November 29, 2020

大陸四川最近有一位20歲藏族大男孩，只因一段短短七秒的影片走紅網路，連大陸外交部發言人華春瑩都為他連發推特，網友更為他造了一個新詞叫「甜野」，說他笑起來散發出一種野性與純真並存的魅力。而由於他藏族的背景，還引發了他家鄉四川與西藏的搶人大戰，都希望這位藏族男孩能為他們的觀光代言。

住在四川甘孜州理塘縣、格聶雪山腳下的丁真，是近來大陸網路上最紅的年輕人，不僅大陸外交部發言人華春瑩為他連發推特、分享其影片與照片，大陸央視更以「眼神乾淨透亮，在藍天白雲的背景下顯得十分帥氣純淨」來形容他。

年僅20歲藏族大男孩只因一位攝影師為他拍了短短七秒鐘的影片放上抖音，就瞬間吸引了1.3億的網路熱度，「藏族康巴漢子有多帥？」迅速在各網路平台流傳，連帶他家鄉四川理塘的搜索量也暴增。數據顯示，理塘的搜索指數上升了620%，比大陸國慶還翻了四倍，一些遊客還會專程到理塘去找他！

因為藏族的背景，讓暴紅後的丁真還引發了四川與西藏的搶人大戰，網上相關話題閱讀量還飆破了4.8億次，不過丁真最後選擇每個月領一萬五千多元的薪資，留在家鄉國有企業為觀光代言，也讓四川理塘突然成為全大陸最火紅的景點。

[ENG]《丁真的世界》:在四川甘孜穿行一个月，遇见最真实的他 | The World of DingZhen: We had a month-long travel with him

(中時新聞網)