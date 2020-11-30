基隆免費骨質密度義診登場，張秉鈞邀民眾不分年齡作伙來。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆免費骨質密度義診登場，張秉鈞邀民眾不分年齡作伙來。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆免費骨質密度義診登場，張秉鈞邀民眾不分年齡作伙來。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆免費骨質密度義診登場，張秉鈞邀民眾不分年齡作伙來。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市議員張秉鈞與妮可美麗整型外科診所合作，於29日在德和里里民會堂舉辦「抗『鬆』防『跌』不分年齡作伙來」免費骨質密度檢測義診，並由三軍總醫院骨科醫師孫逸廷醫師親自義診；現場吸引300多名民眾參與，關心自身健康。

妮可美麗醫學事業集團總裁白右筠表示，她己曾經因爲骨質疏鬆、跌倒受傷，基隆許多年長者也有相同的問題，所以與內湖三總合作，服務基隆市民、防範骨質疏鬆問題。除此之外，更不定期舉辦「保命防跌骨科巡迴義診」。

張秉鈞表示，現骨質疏鬆已不分年齡，只要有體位不正常的鄉親，如過輕、過重、節食、中高齡長輩，都容易因為雌激素的減少而造成骨質含量變少，骨質流失及肌耐力同時降低，將造成而容易昂跌倒、骨折，造成民眾行動不便。

張秉鈞同時表示，因骨質疏鬆初期沒有明顯症狀，往往是發生骨折後才被發現。為了守護民眾身體健康，特舉辦骨質疏鬆義診，就是要宣導「預防及早治療」的正確觀念；未來也將在12月20日上午10：00至12：00，於中山區通明里里民會堂舉辦第二場義診活動，造福更多的民眾。

(中時 )