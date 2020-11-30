半夜上廁所竟遇到活春宮。一名男網友於臉書社團表示，日前凌晨到新北市中和區一處公園上廁所，聽到隔壁傳來女生呻吟聲，沒多久女方竟來敲他這間廁所的門，讓他害怕到不敢出聲，並立即上線求解。

原PO上周六（28日）凌晨在《爆怨2公社》發文指出，他正在新北市中和區一處公園裡的無障礙廁所如廁，隱約聽到女生呻吟聲，起初以為自己聽錯了，不料沒過多久，女生竟來敲門問「有人在嗎？」他怕被當偷窺狂因此不敢出聲，只好上網求助網友「該怎麼辦？」

原PO透露，他當時就是在這間無障礙廁所躲了1.5個小時。（圖／翻攝自爆怨2公社）

不少網友看了後，紛紛加入即時討論，「開直播跟全台灣分享了啊」、「這時間公園廁所…不可怕嗎？」他表示女方1小時內敲了3次門；他在裡頭躲了快1.5個小時才脫困。

他還原當時經過，「他們在後面辦事，我在前面棒塞，有隱約聽到呻吟聲，我看我手機又沒播肉片，還在想我藍牙耳機有問題嗎？10分鐘後就來敲門了。」面對網友質疑「為何不直接回應，要讓對方敲3次門？」他表示，當下怕被誤會挨揍，「半夜三更門都鎖了，問有人嗎？也不說來意，我幹嘛回話！如果對方說『麻煩快一點，我很急』，我就會回話。」

最後，他透露脫困後，搞到整晚沒睡，上班工作忙完快掛了，另外，他也大讚該公廁乾淨無味，才會引來野戰軍。

(中時新聞網)