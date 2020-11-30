台南市南區新興國中日前舉行校慶運動會，竟然在開幕時安排數輛大型重型機車騎上PU跑道，連校長蘇恭弘也坐上重機炒熱氣氛，被外界批評是損壞跑道的錯誤示範。對此，蘇恭弘承認的確做出不妥適的決定，日後不會再如此安排；教育局也認為，為延長跑道使用年限，PU跑道嚴禁所有車輛進入，經查該校做法確實不當。

「這是學校校慶，還是校長表演秀？」今年11月6日新興國中的校慶運動會開幕典禮上，不僅有多輛大型重型機車騎上校園操場上的PU跑道，蘇恭弘還坐上重機拉抬氣氛，被外界批評此舉容易造成跑道損毀，做出錯誤的示範，並質疑校方沒有好好維護PU跑道，卻還帶頭破壞PU跑道，將讓政府及納稅人需拿更多的錢來維護，校長連這點基本常識都沒有嗎？如何教育下一代？

對此，蘇恭弘說，當天的校慶運動會原本沒有這一段，但因運動會前一天有家長會成員建議，為帶動校慶熱絡氣氛，可以安排重機進場，同時也兼做交通安全宣導。經過討論後，他認為具有宣導交通安全的教育目的，才決定納入這段活動。

蘇恭弘表示，當天數輛重機都是從司令台前方的跑道進場，行經跑道僅司令台前方不到20公尺長，加上速度都很慢，騎士們也都有戴安全帽，整個過程不到1分鐘就結束；不過，重機騎上PU跑道確實不妥，事後覺得思慮欠缺周延，已向教育局自請處分。

教育局強調，目前全市所轄279所國中小，有186校為PU跑道，為延長跑道的使用年限，PU跑道嚴禁所有車輛進入；經查新興國中確實在校慶時安排重機騎上跑道，沒有善盡學校設施設備管理責任，校方的做法確實不當，未來將函文各校宣導不要不當使用PU跑道。

(中時 )