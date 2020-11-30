校園霸凌事件曾出不窮，手法更是一次比一次危險，家長應多關心自己的孩子，切勿任孩子犯下對自己和他人皆無法彌補的大錯。台中市一名高二男學生23日下午喝下自己帶來的飲料時，突感口腔疼痛無比，老師立即將其送醫。隨後自飲料中發現疑似遭人加入了強酸洗廁劑，得知實情後家長氣憤不已，目前已通報警方處理。

根據《三立新聞網》報導，這名男學生表示，自己上午喝飲料後並未感到異狀。不料，下午選課後回到教室再度飲用飲料時，卻立即覺得有異味，口腔也有灼熱感，立即吐掉口中的飲料並報告老師。

教師得知後立刻將男學生送醫；經急診醫師診治，發現男學生口腔中有灼傷痕跡，懷疑飲料中被人加入了強酸物質，所幸該名男學生警覺性高並未喝下肚，否則後果不堪設想。

目前校方已將飲料送往醫院進行化驗，並詢問該班同學對於此事件是否有人知情，但至今皆無人承認。受害男同學家長得知此事後，極度憤怒，認為這起意外已涉及校園霸凌，立即報警處理，希望找出「兇手」。因強酸可能危及生命安全，院方亦於第一時間通報社會局。

此外，台中市教育局主秘王淑懿表示，該名男同學經治療後恢復良好，已可返回學校上課。目前除了等待飲料內的化驗結果出爐之外，也請校方對於孩子的安全教育多加宣導，務必維護好校園治安，給學生一個安心就學的環境。

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(中時新聞網)