中醫大新竹附設醫院的乳房中心團隊。（羅浚濱攝）

新竹42歲林姓婦人感覺右側乳房硬塊變大，中醫大新竹附設醫院經超音波檢查和切片，初判是乳癌第2期，透過正子攝影確診是乳癌第4期，目前林婦正在接受化療和標靶治療，院方並以中西醫整治照護她的身心靈。

「乳癌患者有年輕化趨勢！」一般外科部長李博彰指出，去年院方乳癌診斷50例，今年至10月底已有63例，發生率最高年層為41到50歲，從15例增加到18例，31到40歲發生率都是4例，但30歲以下1例增加到2例。

林婦罹患乳癌屬於年輕族群，須面對自我心理調適、家人、治療等壓力。一般外科醫師古君平說，院方成立「乳房健康照護中心」橫跨七大科，從診斷、篩檢、手術、化學治療、輔助性治療、放射治療及後續追蹤，更結合中醫整治，提供一站式的身心靈全方位服務。

中醫科醫師沈俐伶則指出，乳癌患者經手術及化療放療後，一般會出現落髮、眩暈、腸胃不適、口乾、疲倦等症狀，可藉由中醫輔助治療配合藥物、針灸等方法舒緩症狀，並針對個人體質給予飲食衛教建議。

沈俐伶並說，年輕型的乳癌患者還有可能要提早面對更年期症狀，可施以具有抗腫瘤作用的中藥材，讓患者更有意願持續接受團隊的標準治療與追蹤。

醫學影像科主任劉昌憲表示，乳房攝影檢查是偵測微小鈣化點病灶的最佳診斷工具，以乳房攝影篩檢可早期發現乳癌，建議女性從20歲開始做自我檢查，40歲以上每2年交替進行乳房超音波或乳房攝影檢查，至於乳癌高危險群婦女建議做定期檢查。

(中時 )