年終將近，為了吸引更多消費者體驗Apple Music，蘋果（Apple）透過Shazam再一次放送了獨家優惠。如果你從未試用過Apple Music，如今你有機會一次免費聽5個月！快來看看到底怎麼取得這項優惠。

近日有網友發現，他利用蘋果旗下搜歌神器Shazam搜尋一首歌曲後，竟然取得了Apple Music免費體驗5個月的優惠。經由外媒證實，確實蘋果在近期釋出了這項獨家福利。蘋果2年前收購了Shazam，並且進一步將此功能整合在旗下的作業系統之中。此外，只要你尚未試用過Apple Music，先在你的iPhone或是iPad中下載Shazam，並且搜尋一首歌曲後，你就能在其中獲得免費聽5個月Apple Music資格。

經過確認，蘋果確實有對外提供這一項Apple Music優惠，期限僅到2021年1月17日前。因此，還沒有試用過Apple Muisc的朋友們，想要盡情體驗的話，需要好好把握機會。

Apple Music一直以來都提供使用者可以免費試聽3個月的優惠。換句話說，透過上述方法，使用者們可以額外獲得2個月的試聽期，等於大半年都免付費。身為蘋果旗下的串流音樂服務，Apple Music自然是跟蘋果裝置整合的最好的串流服務，既可以在各種蘋果裝置中聆聽（也提供網頁版），當你擁有HomePod，返家途中在iPhone中聆聽的音樂，回到家後就能讓HomePod無縫接軌替你持續播放。

如果試聽了Apple Music後想要持續付費訂閱，一般使用者每月是NT$150元，家庭方案則是每月NT$240，可與額外5位家人一同共享，還可訂閱Apple One方案，每月則是NT$315（還有iCloud雲端儲存空間、Apple TV+以及Apple Arcade）。學生則可享每月NT$70的訂閱價格，並同時享有收看Apple TV+的資格。

(科技)