國民黨立委許淑華，日前在臉書PO出一張反對民進黨政府進口萊豬，在立院議場手持小看板的照片，不料竟遭綠營側翼粉專「Wecare高雄」惡意製作下流P圖，竄改成「貞昌，你先吃我OK」，遭輿論攻擊後才緊急撤掉該圖。對此，同黨立委李德維怒批，拿女性議題惡意做文章被抓到後，連一句道歉都沒，根本痞子無賴。

李德維在臉書發文表示，上周五，黨團在議場內抗爭反萊豬，許淑華手持的一張寫著「蘇貞昌你先吃，我ok」的看板，拍照，並且上傳其個人的臉書粉絲專頁，沒想到，卻被「Wecare高雄」臉書粉絲專頁P圖，改成「貞昌你先吃我，OK」。

「儘管淑華本人EQ超高，說能讓更多人關注萊豬議題未嘗不是好事，但請恕我本人沒有辦法這樣輕鬆以對」。李德維痛批，許淑華本人上傳的照片完全沒有問題，是被惡意改圖成了一個攻擊女性的下流「性惡作劇」，改圖者人格低劣，性別意識近乎低能。

其次，李德維感嘆，有21萬人追蹤的「Wecare高雄」臉書粉絲專頁允許這種惡意改圖上架，形同性騷擾女性立法委員，言行毫無下限。最後，民怨爆發了，輿論反撲了，「Wecare高雄」悄悄刪圖，卻沒有認錯道歉，根本痞子無賴。

李德維譏諷，其實很想Cue民進黨立委范雲出來替同為女性，也是同事的淑華說兩句公道話，但不曉得吃慣女權自助餐的范雲，是不是還在研究掃地機器人？會不會又選擇性地拒當性騷擾糾察大隊長了？

(中時新聞網)