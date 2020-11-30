弘光科大妝品系學生使用廢棄的花生殼、花生根研發保養品。（陳淑娥攝）

弘光科大妝品系學生使用百香果研發保養品。（陳淑娥攝）

台灣一年大約有487萬公噸農業廢棄物，弘光科大化妝品應用系科技組校慶期間舉辦「妍植再生」畢業成果展，學生利用茭白筍殼、木瓜籽、百香果殼等萃取成分，研發製作乳液、眼霜、化妝水、精華液等保養品，業界廠商看中學生創意，合作量產100組商品試賣，希望未來能打入市場。

妝品系系主任詹錦豐表示，依農委會資料統計，台灣1年大約有487萬公噸的農業廢棄物，過去多以堆肥或掩埋處理，響應政府推動農業廢棄物循環利用，由於農產品皮、殼及籽富含養分，系上讓學生將農廢棄物變成保養品。

其中筊白筍殼製作產品獲業界讚賞，產學合作量產，畢展當天，推動綠色商品的歐萊德公司董事長葛望平，更率領7位主管到校進行選才。

研發「SHIJING」品牌的4位同學，以南投盛產、無農藥的有機茭白筍殼製作化妝水、乳液、精華液等產品。學生陳宴紋表示，茭白筍剝下來的殼數量很多，農民常以焚燒方式處理造成空汙，在焚燒的費用也多達百萬，因此跟老師討論後，使用茭白筍殼研發保養品。

陳宴紋指出，筊白筍殼中萃取出「豆甾醇」有美白效果，一開始使用濕的殼萃取，發現濕殼中高含量的水分沒有任何有效成分，還會稀釋掉有效成分，後來改用曬乾的殼，成功萃取出「豆甾醇」，產品研發完成，經過人體測試，確認有美白、保濕、淡斑的成效，「產品能得到廠商青睞真的很開心，我們盡力做到最好，把更多更新的想法運用在保養品研發上。」

「SKANA」這組3位學生以17號花生廢棄的花生殼、花生根萃取原料製作保養品。學生劉宣彤說，花生產出的廢棄物很可觀，為了讓資源再生，特別向台南農民索取花生殼原料，農民期待學生能研發出可以消化利用花生殼的產品。由於花生殼、花生根萃取液顏色比較深，而且味道偏重，因此，製作過程添加天然精油覆蓋味道。

劉宣彤指出，花生廢棄物中能萃取出白藜蘆醇、木犀草素等成分，產品製作完成後經過人體測試，發現能保護皮膚，可以用來對抗陽光的傷害，促進膠原蛋白增生、減少細胞傷害，不僅能保濕，還有抗皺和淡斑功效。

創作「OWNIME」品牌的這組3位學生，使用南投埔里生產的百香果當研發原料。學生蔡昀姍說，百香果殼裡面富含花青素、胡蘿蔔素、維生素，因此拿來製作保養品。製作時只使用最外層的殼，裡面的果肉則拿來做果醬，殼內白色的膜用來當肥料，「把整顆百香果用得很透徹」，這樣不會製造農業廢棄物。

另外，還有學生使用廢棄的咖啡皮、茶葉、木瓜籽、樹葡萄、玉米鬚研發一系列的保養品，每一組學生為了減少農業廢棄物，發揮巧思研發，四處向農民、店家索取不要的廢棄物，「把不要的東西變黃金」，同時自行設計包裝、展示台行銷，十足的創意讓到場產業界代表刮目相看。

(中時 )