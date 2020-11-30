台南市政府觀旅局上周末在南美館二館舉辦市集、音樂節等活動，吸引超過10萬人次參訪，但因現場人潮過多，引發民眾抱怨。（南市府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

號稱「全台最美市集」、可容納超過100個攤位的台南「森山市集」，上周末在南美館二館登場，但卻因單日湧入人潮過多，導致周邊交通打結，民眾也抱怨「根本沒辦法好好逛市集。」台南市長黃偉哲30日上午受訪時，首先感謝民眾支持活動，但也強調會逐步檢討，並承諾明年若繼續舉辦，不排除找一個更空曠、交通更順暢的地點舉辦。

南美館上周末因同時舉辦城市音樂節、貴人散步音樂節，及森山市集等活動，南美館二館2日吸引了超過10萬人次到訪，單日也有約5萬人同時湧入。南市府觀旅局評估，上周末約為台南帶來了超過2億元的觀光商機。

不過，因單日人潮湧入過多，再加上周邊動線規畫不周，導致民眾抱怨交通大打結，再加上南美館二館周邊腹地並不大，導致市集人擠人，引發民怨稱「根本沒辦法好好逛市集。」對此，黃偉哲表示，去年首次舉辦森山市集，吸引了約2萬人次參觀，但今年卻是翻倍式成長，雖然感謝民眾支持，但未來針對動線規畫、停車空間都會逐步檢討。

黃偉哲指出，事實上，南美館地下室共有660個停車位，再加上附近周邊的路邊停車，停車位應該是蠻多的；但黃偉哲坦言，由於活動相當受歡迎，再加上周邊宮廟舉辦遶境活動，未來包括停車位、交通疏導等，都會一次次檢討、改進。

黃偉哲也提到，美術館二館周邊確實屬於較為狹窄的街道與廣場，因此不排除明年森山市集等活動，可更改至較空曠、交通更順暢的地點，才不會造成美術館周邊交通阻塞。黃偉哲也稱，活動的軟硬體設備都會持續加強，同時也考慮將市集與音樂節分開舉辦。

(中時 )