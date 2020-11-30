12月有戀人們最期待的耶誕節和跨年可以慶祝，但對孤單寂寞的單身者來說，卻是最難熬的月份。知名命理專家詹惟中透過撲克牌占卜的方式，解析各個月份壽星本周（11月30日～12月06日）的愛情運勢，快來看看有沒有機會在本周脫單吧！

【1月生：紅心2】

身體非常健康，所以容易產生慾望、衝動，進而發展出愛情，算是健康愛情兩得意的時期。

【2月生：黑桃3】

如果把錢財看得比愛情還重就沒有愛情運，需要花小錢才能抱得美人歸，非單身者要記得不要為了金錢和另一半起爭執，如果和愛人一起拼事業，愛情方面將會如魚得水。

【3月生：梅花J】

懷孕生子、房事床事方面會出現阻礙以及力不從心的狀況，此時期也容易精神外遇，建議放輕鬆不要太過執著，多多提升精神層面。

【4月生：梅花6】

夫妻愛情下滑的時期，彼此累積的壓力跟不滿開始出現，建議多讚美多體諒對方，等待下一波好運來。

【5月生：梅花A】

不要帶愛人參加朋友的聚會，容易產生是非，如果有朋友向你抱怨感情困擾，不要發表太多意見，點頭傾聽為佳，以免受到不好運勢的影響。如果想藉由朋友傳話或聚會和愛人更進一步，效果是減分的，建議單獨相觸，勿讓外人介入。

【6月生：方塊8】

因為金錢的滋潤，可以和戀人一起好好享受愛情生活。此時期愛情運和財運綑綁，所以容易財源廣進，可以和戀人一起購物、吃大餐、買禮物給對方等等，是走一個有錢可花的愛情運勢。

【7月生：方塊J】

容易和年長者產生感情，特別是職場上，會有忘年之交的愛情運。父母婚姻品質提升，可能會有賺錢的好機會，有帶財的長輩愛情。

【8月生：紅心6】

利用自身才華提升愛情機會，異性將為你而傾心，展現魅力讓愛情加分。

【9月生：梅花8】

愛情運有阻礙的時期，避免帶愛人見父母，需謹慎應對來減少阻力。

【10月生：紅心Q】

職場戀情受到大家的祝福，與愛人工作加分互補，可讓財運亨通，但切記勿濫情，否則會遭人嫉妒，成為下一波被攻擊的對象。

【11月生：紅心5】

可能有晚輩暗戀你，可以觀察周圍人的感情狀態，從中學習。想談戀愛的人需待人寬厚與誠實，可以叫晚輩幫忙介紹對象，非單者如果和另一半有爭執，可以藉由晚輩緩衝，讓愛情更加的穩定。

【12月生：紅心7】

遠行、旅遊、到外地簽約、開會等機會，可以邀約愛人或曖昧對象同行，成功機率高，可以為感情加分，是贏得美人心的好時期。

詹惟中指出，3月出生的朋友在性生活方面會出現問題。(影片來源/YouTube/詹惟中 就是愛算命/如遭刪除請見諒)

(中時新聞網)