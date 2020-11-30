新北市北大特區汙水處理廠每月可提供4500至5000噸淨化回收水，今年3月打造中水系統連接桃子腳國中小、柑園五里活動中心，將回收水利用在沖廁、植物澆灌、生態池補助，校園每月省下2000噸自來水使用。新北市長侯友宜今視察表示，市府一直倡導水資源再利用，桃子腳中小學使用回收水對生態環境益處多，也可為校園省下大量水費支出，讓永續經營真的落實。

新北市水利局表示，北大汙水廠主要處理北大特定區域的家庭生活汙水，透過薄膜過濾、生物處理技術淨化汙水，今年10月間花費846萬元完成連接桃子腳中小學、柑園五里活動中心的中水系統，系統總長度約1700公尺，提供獨立供水系統避免飲用水混雜到回收水，讓校方更有效節省自來水使用、推廣水資源永續再利用觀念。

水利局補充，未來若經費、使用需求皆到位，校園周圍公有建物也會陸續進行汙水接管工程，持續推動水資源永續的概念，有效利用回收水。

桃子腳國中小總務主任蘇振忠表示，學生洗手、飲用的水都是自來水，絕對不會接觸到回收水，回收水除了用作廁所沖水外，學校生態池水也是利用回收水，每天固定補水2小時，減少病媒蚊孳生，也讓校園內的植物、老樹生長得更好；預計校園一年可挹注2萬噸中水，年省14萬元自來水費。

新北市議員江怡臻、陳世榮、林金結、洪佳君也到場，希望水資源能運用在周邊社區、農田。洪佳君表示，未來三峽麥仔園重劃區將設置建築，希望市府在建築設立前，考量回收水接管可能，既可讓重劃區節省水費，也能讓汙水廠回收水如實運用。

(中時 )