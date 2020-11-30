參加雙語教學實務研習營的20多老師，都認研習提供很好的英語增能機會。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣府與台北市立大學合作，日前辦理連續3天的雙語教學實務研習營「教育Bilingual×學習Powerful」，邀請美國、義大利及台灣5位講師分享英語系統性CLIL教學法，並以扯鈴、球類及身體運動等，示範如何把體健學科與英語結合，讓參加的20多位教師未來能實際應用在健康與體育課程。

「雙語教育不只需要英語教師，所有領域師資都是關鍵！」縣長楊文科表示，這次與台北市立大學合作培訓縣內教師體健領域增能，其他學科也與清華大學合作，逐步培育縣內雙語教學師資、發展課程教材及教法。

台北市立大學全英語教學研究中心執行長劉述懿表示，師資培育、教材及環境是推動雙語教學的關鍵，該中心配合教育部培育體健、藝文領域師，今年是雙語教育萌芽期，在研習營後盼未來2、3年逐步擴大推展。

劉述懿並指新竹縣偏鄉學校班級人數少，其實學生能更全心參與雙語學習，因此培育教師更形重要，未來教師使用編好的雙語教材，備課就能事半功倍，滿足師資、教材後才能塑造良好的雙語環境。

尖石鄉石磊國小主任葉仰道說，雙語教學能夠提供偏鄉孩子更多的英語資源，但要老師達到提供學生沉浸式學習環境，的確還有一段路要走，這次研習提供很好的英語增能機會，只要能融會貫通及拆解運用教學示例，對老師未來在雙語教學上是有很多幫助。

(中時 )