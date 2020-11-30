丁怡銘爆特權爭議 分局長：趕公祭沒時間護航

行政院前發言人丁怡銘被控違反食安法散布不實消息，29日下午親赴警局應訊，卻意外演變成特權介入，分局長幫忙掩護脫身，中正一分局30日上午分局長陳明志說明，絕對沒有特權，當時是他太緊張了，才沒有立刻澄清丁怡銘不在車上，並將所有責任攬在自己身上。

陳明志強調，紅龍繩不是替丁怡銘準備，是擔心路人安全，未來會要求員警疏導，不要再圍紅龍繩，當時一度想要降下車窗，但因時間緊迫，才驅車離開。另外，丁自己開車進入分局停車場，近6點離開，「如果媒體等到6點，今天就不會來找我」，意指媒體因沒有拍攝到畫面才會爆「特權護航」。

丁怡銘爆特權爭議 分局長：趕公祭沒時間護航

陳明志說：「丁怡銘是正正當當的來，警方沒有保護他，丁就如同一般洽公民眾。」並說明，假日分局地下室停車場空位比較多，才讓丁將私家車停放至地下室。

陳明志強調自己心中沒有政治，他說：「北市有藍、有綠、有白，就算我想要掩護他，難道我不擔心隔天會被媒體修理嗎！」丁怡銘針對勘驗記者會內容，員警製作的逐字稿、筆錄，改了好幾次，直到5點多才「看得很清楚」，陳明志強調「尊重當事人」時間才會拖到晚上6點。

中正一分局說，丁怡銘涉違反食安法案，經北檢檢察官指揮中正一分局偵辦，刑事局的部分是他們自己去找檢察官，最後中正一會依法嚴辦、秉公處理。

(中時 )