德國零售業協會（HDE）調查550家企業意見顯示，逾半的德國零售商預期今年耶誕節旺季顧客人數減少以及銷售下滑。

HDE執行長簡斯（Stefan Genth）表示，在新冠病毒的一年，企業對耶誕節的前景看法令人擔憂的糟，尤其是許多市中心低收地區的零售商以及一些時尚業者。

調查顯示，隨著部分防疫封鎖措施延長至12月，52％的企業預期今年耶誕旺季的來客數以及銷售都將大幅萎縮。受訪的零售商中，有62％對耶誕業績抱持悲觀。

(工商 )