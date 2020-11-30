調查顯示 逾半德國零售商對耶誕銷售悲觀 13:312020/11/30 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國零售業協會（HDE）調查550家企業意見顯示，逾半的德國零售商預期今年耶誕節旺季顧客人數減少以及銷售下滑。 HDE執行長簡斯（Stefan Genth）表示，在新冠病毒的一年，企業對耶誕節的前景看法令人擔憂的糟，尤其是許多市中心低收地區的零售商以及一些時尚業者。 調查顯示，隨著部分防疫封鎖措施延長至12月，52％的企業預期今年耶誕旺季的來客數以及銷售都將大幅萎縮。受訪的零售商中，有62％對耶誕業績抱持悲觀。 (工商 ) #德國 #耶誕 #銷售 #零售商 #調查顯示 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐美3組團隊連環報佳音 終結疫情有苗頭 04:102020/11/30 國際大事 《國際產業》為避陸重稅將另闢市場 澳洲富邑葡萄酒股價暴跌 14:152020/11/30 財經 國賓迎聖誕商機 節慶甜點上架 16:072020/11/30 生活 旅遊意向調查 台灣登亞洲獎旅首選 04:102020/11/30 投資理財 陸11月官方服務業PMI持續回溫 創年內高點 11:092020/11/30 財經 《國際經濟》逾半德國零售商 不看好聖誕節銷售 11:422020/11/30 財經 《半導體》陸5G旗艦市場人氣恐輸高通 外資降評聯發科 11:422020/11/30 財經 文化廣告街訪測識讀能力 三字訣辨網路訊息真偽 17:352020/11/30 新消息 拜登和愛犬玩也有事 輕微骨折還沒上任就跛腳 05:522020/11/30 國際 手機 摺疊不夠看 旋轉更酷炫 04:102020/11/30 時尚消費 財經熱門新聞 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 - 財經 華裔電商鞋王火災身亡 致命傷與事故細節曝光 - 財經 下月台股還能賺？散戶注意：這幾檔別追了 - 財經 超惡劣！華晨寧破產也不還錢 優質資產早移轉還發表新車款 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。