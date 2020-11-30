急尋！彰化善心女捐北市動保處10萬善款卻沒簽同意書 年底前未完成恐充公國庫。（北市動保處提供／吳康瑋台北傳真）

北市動物保護處於2月起開立「指定用途」捐款專戶，共有5項「指定用途」，分別使用動物之家犬貓、街上遊蕩動物及野生動物，動保處指出，截至11月2日止已收到各界善心捐款共計92筆，其中有一筆共計10萬元的捐款來自彰化的吳女士，因為沒有填寫「指定用途捐款專戶捐款同意書」，此善款至今無法使用，若至年底此筆捐款尚未指定用途，10萬捐款將繳回市庫，無法使用在動物身上。

北市動保處說明，「指定用途」捐款專戶所收到的善款可用在動物之家犬貓照顧及醫療設備改善、受虐受傷動物醫療、野生動物救傷及自然生態保育、動物保護及生命教育等共5項，民眾若捐款後可至臺北市動物保護處官網指定用途捐款專戶填寫「指定用途捐款專戶捐款同意書」，指定將捐款運用在真正需要幫助的動物身上。

動保處提醒，民眾於捐款後未將款項指定用途，捐款將納入市庫，無法運用在動物身上，希望將捐款給動物的民眾，務必上網或親至北市動保處填寫「指定用途捐款專戶捐款同意書」，避免善心沒能幫助到想要幫助的動物。

截至11月2日止，北市動保處共計收到92筆捐款，但至今尚有48筆捐款尚未指定用途，其中6月份來自彰化的吳女士，以單筆10萬元捐款至北市動保處捐款專戶，卻因未指定用途，此筆捐款將於年底前繳入市庫，北市動保處急尋來自彰化的吳女士，希望吳女士儘速上網填寫「指定用途捐款專戶捐款同意書」或致電(02)87897158與北市動保處秘書室聯繫。

(中時 )