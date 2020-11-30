「Time to Excite 國際新車發表會」26日在台北風光落幕，光陽KYMCO一口氣展出性能概念電動車RevoNEX、旗艦大羊AK550以及旗下四款最新力作，包括三輪探險巡旅CV3、兩段自動變速電動機車F9、跨界潮旅DT X360及白牌旗艦跑旅KRV等各級距精銳火力全開，光陽KYMCO用行動立足台灣，向世界發聲，彌補國際米蘭車展（EICMA）停辦的缺憾，展現世界級機車大廠的宏觀視野與高度格局。

隔日，光陽KYMCO再次召集媒體，打鐵趁熱在大魯閣卡丁賽車場舉辦跨界冒險巨作DTX360以及擁有小AK之稱的白牌旗艦KRV兩款新車試駕。畢竟這可是日前展出車款中，最貼近消費者與市場的全新力作，好料用盡的配備搭載與新銳科技的運用加持，不僅車迷們睜大眼睛期待，其更背負著光陽KYMCO級距開拓與持續穩固霸業的任務使命。

「Time to Excite 國際新車發表會」一結束，KRV ＆ DT X360緊跟著登場，這也將是光陽明年度最受矚目的大型速克達武力展演。(圖/中時新聞網攝)

於大魯閣卡丁車賽道舉辦的KRV ＆ DT X360試駕會，希望透過更嚴苛的環境條件來展現兩款新作的強悍韌性。(圖/中時新聞網攝)

醞釀多時，國內機車龍頭光陽KYMCO終於出手大型白牌旗艦機種KRV，此番端出重磅牛肉，回應市場高度期待。另一款定調冒險的跨界之作DT X360則更肩負起拓展極距之任務，光陽補齊產品陣線、全面制霸的意圖相當明顯。(圖/中時新聞網攝)

光陽執行長柯俊斌率領研發單位多位高階主管出席試駕會，展現對產品的高度重視與信心。(圖/中時新聞網攝)

集氣等待 值得入手的白牌旗艦KRV

近年來國內大型重機市場蓬勃發展，休閒風潮的崛起與自我個性的追求，更帶動整體消費市場的起了變化。當中兼具通勤實用與拉風出遊的白牌大型重機，更是年輕族群熱切追逐的夢幻車款，光陽全新打造的KYMCO KRV於焉誕生。

比較特別的是，為營造全速域平穩且強勁的動力輸出，KRV搭載全新開發的175cc 4V水冷引擎，比主流白牌車款高出一截的排氣量，其動能表現如何著實令人期待。此外，ABS煞車、TCS循跡控制系統、Keyless感應鑰匙及LED照明等好料進駐，亦增添KRV的科技含金量。當然，傳承自KYMCO超級跑旅AK 550、為它博得小AK美名的獨立式搖臂與PTM傳動系統，能為其挹注多少操控樂趣更是KRV的觀察重點！

拜排氣量較大之優勢，KRV帳面輸出最大馬力16.72ps / 7500rpm，最大扭力15.68Nm / 6000rpm，豐沛的低速扭力可說是唾手可得，一上路催油即可感受到隨速度堆疊的衝刺能量。在直線加速道上油門全開，車速亦隨之線性延展，除了鼓譟昂揚的排氣聲浪外，你更可以感受動力系統效率佳、震動小的卓越優勢，工程部門說，此具結合高效能與輕量化的新引擎，不僅體積小、結構緊湊，透過兩根平衡軸的配置，更一舉解決單缸引擎令人詬病的震動問題，大幅提高整體精緻度。

隨傳隨到的中低速扭力，讓輕盈的加速勁道十分有感，線性的動力輸出更隨轉速拉升扶搖直上，整個過程堪稱寫意流暢，強悍實力放眼大型白牌重機級距幾乎無車可以披敵。(圖/中時新聞網攝)

源自旗艦AK550的一體式車架、獨立式搖臂與PTM傳動系統，為KRV帶來低重心、高騎乘感的駕馭性能，滿滿的操控信心加上豐沛的加速動能，大直線底可以做到近100km/h的速度沒問題。(圖/中時新聞網攝)

KRV未來上市時將提供兩款級距，差別在於高階多了TCS循跡控制系統與KEYLESS免鑰匙啟動系統，ABS則當然是標配。(圖/中時新聞網攝)

而身為軸距較長的白牌重機，KRV面對小型賽道的表現又是如何？一如前述，KRV採用源自AK550的獨立式搖臂與PTM傳動系統，再搭配引擎固鎖式設計（引擎車架一體式設計），營造低且集中的車身重心，並達成前後配重最佳化設定，這些都構成騎士騎乘時信心感的來源。

不只如此，面對彎道時，更可感受到KRV優異的車身剛性與動態穩定性，即便是小賽道上刁鑽的連續彎，亦能獲得靈巧受控的滿滿駕馭樂趣。會後，車輛工程單位主管解釋，在經過更密集的研發與收集市場回饋後，KRV從車架到懸吊系統所組成的架構中，不再一味追求硬派，而是透過不斷的修正與調校，打造出跨時代全新車架，韌中帶柔、柔裡有韌，為騎士帶來恣意隨行的操控樂趣，結論是，身為白牌旗艦力作，光陽KYMCO目標是打造出一輛「Scooter Bike」，希望賦予KRV有速克達的便利，同時具有媲美檔車的操控感受，今次大魯閣一試，我們只想說，光陽KYMCO：Good Job！！

制動系統的優異效能允許入彎前更晚煞車，而且不偏擺不抖動，展現高度動態穩定性。優秀的輪胎抓地力，在過Apex點後就可放膽地大催油門。(圖/中時新聞網攝)

KRV於彎道間的傾角還算令人滿意，動態呈現亦稱穩定。當然，過程中有部分媒體以更激烈方式呸彎、將傾角壓得更低，導致中柱摩地聲此起彼落，相當刺激。(圖/中時新聞網攝)

隨心跨界 強悍大羊 DT X360 Adventure Crossover

繼KRV之後，緊接登場的是KYMCO冒險跨界新作DT X360，以更全面多功的設定架構出「Adventure Crossover」的核心定位，是DT X360欲提供給騎士追逐更多生活冒險可能的目標發想。

具越野風格的前土除及下檔泥板為均維外觀特色亮點，寬把手設定、高視野騎乘坐姿及全地形寬胎，亦是Adventure車種的專屬印記，不過，今日場地特性，以上越野行頭自然是無用武之地啦！即便如此，DT X360未來開賣後仍將是市場上難得一見跨越城鄉、通勤悠閒兩相宜的多功能魅力大羊！

方格旗一揮！DT X360的極限賽道體驗即刻展開，不過賽道以外的城鄉跨界旅行，才是這款標榜冒險生活的大型速克達更遠大的功能與價值。(圖/中時新聞網攝)

一跨坐上DT X360，從風格、坐姿到噸位均可感受到與KRV截然不同的設定與呈現！動力搭載320.6 c.c. 4V單缸引擎，帳面書出數據為28.8ps / 7250rpm、30Nm / 5750rpm，原來DT X360車名的360，與排氣量並無對應關係，DT X360應是意味著其「Adventure Crossover」跨界定位所能帶給騎士360全方位探索視野！

ABS煞車與TCS循跡控制系統、Keyless感應式鑰匙、LED彩色儀表等科技行頭進駐，提供DT X360車主在既有豐富機能下更多的便利與安全性。(圖/中時新聞網攝)

拜大排氣量所賜，DT X360在大直線底時可做出100km/h出頭的速度，過程強悍豐盈又給力，相當爽快！(圖/中時新聞網攝)

催油門上路，澎湃的輸出勁道立刻展現320c.c.大排氣量引擎的優勢，隨轉速攀升的衝刺力道更是迅猛，與KRV同場較勁下，即可感受這款中大型跨界帥羊截然不同的定位與價值。令人欣喜的是，DT X360的加速勁道雖足，風馳電掣之間卻不顯突兀或過於張狂，飽滿的推進能量，透由傳動系統與接觸地面的輪胎忠實地傳遞給騎乘者，線性沈穩的姿態全然地展現大將之風！

在賽道大直線加速道上我們把握機會，DT X360於大直線底時最快約莫可做到100km/h出頭的速度，過程強悍豐盈又給力，相當爽快！值得一提的是，制動系統（前單向三活塞/後單向雙活塞）的效能極佳，容許入彎更晚的煞車時機點，煞車時的車身動態更是相當穩定不偏擺，予人滿滿的掌握度與安心感。當然，基於更長的軸距設定（1545mm）與更大噸位的車重，DT X360無法做出可比擬KRV的靈活身段，但以中大型羊的標準來看，DT X360於彎間的像樣表現已屬可圈可點，配合前後兩只抓地力優異的全地形胎，讓人面對接踵而至的大大小小S彎道，依舊感放膽催油門衝刺！

全功能地形取向的輪胎配上堅固強悍的輕量化輪圈，讓DT X360在各種路況上展現絕佳操控性，條件嚴苛的極限賽道上亦是揮灑自如。(圖/中時新聞網攝)

DT X360的噸位較重、軸距更長，賽道上雖不比KRV來得靈活。不過以其級距定位而言，面對嚴苛的賽道環境表現已屬可圈可點。(圖/中時新聞網攝)

藉由更強悍的功能設定與機能，讓DT X360騎士比一般車種更敢於面對多元地形環境挑戰，對手揮別、揚塵而去，享受自在的快意人生。(圖/中時新聞網攝)

基本而言，ABS及TCS循跡控制系統均為DT X360標準配置，不過以此次體驗路況，我們不太有機會體驗TCS介入作動的反應，日後若有機會安排輕度off-road體驗，或許更能凸顯這項配備的功用與價值。整體而言，我們對這類冒險風格的多功能車相當具有好感，因為相較一般車型，它更能滿足你城鄉跨界、自在穿梭的旅程探索。如果你也對「冒險跨界」的騎乘型態有更大的夢想渴望，DT X360絕對值得你等待！

(中時新聞網)