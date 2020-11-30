外資持續投入新興亞股，上周買進最多的前三市場為南韓、印度、泰國；印度已經連9周吸金，籌碼面持續引領風騷。值得注意的是，雖然新興亞股上漲氣勢仍在，但外資買進手筆卻連兩周萎縮，上周整體買進幅度僅38.8億美元，雖然仍是今年下半年以來少見的強勁買盤，但僅約11月13日當周的一半，籌碼面的變化仍須留心。在台股方面，外資上周買超台股約0.1億美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，疫苗行情帶動下，台股一度有望挑戰「萬四如意」關卡！外資也是本次台股上漲的推手之一，外資11月回補台股，不僅追逐熱門的科技股，連塑化、傳產、鋼鐵等股性相對較牛的價值股都能見到外資籌碼湧入，顯示外資這次可能「Long Stay」，且台股即將進入產業與法人作帳旺季，整體多方格局不變，建議逢低布局展望佳的業績題材股。

周俊宏舉例，後疫情時代汽車產業未來爆發力不可小覷。今年全球汽車銷量預估將下滑二成，約維持7000萬輛水平，減少約2000萬輛，他預估今年減少的需求將在明後年「加倍奉還」，值得投資人留意；相較來說，作為拜登受惠股的綠能產業，近期不少個股估值已經偏高，建議投資人謹慎勿追高。

(時報資訊)